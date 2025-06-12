Başbakan Merz, Rusya'nın tüm NATO ittifakının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, ay sonunda Lahey’de yapılacak NATO zirvesinde tarihi düzeyde bir savunma harcaması artışının onaylanacağını açıkladı.

“Kendi çıkarımız için savunma harcamalarını artırıyoruz”

NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Merz, "Bu artışı, ABD’nin baskısıyla değil, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Rusya, sadece doğrudan komşularını değil, Atlantik’in her iki yakasındaki güvenliği tehdit ediyor" dedi.

18. yaptırım paketi için AB'den tam destek

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik süregelen saldırılarını kınayan Merz, AB Komisyonu'nun gündeme taşıdığı 18. yaptırım paketine yönelik desteğini açıkladı. “Bu kabul edilemez saldırılara karşı Avrupa sessiz kalamaz. Yeni yaptırımların haftaya karara bağlanması için yoğun çalışıyoruz. Kanada’daki G7 Zirvesi’nde de bu konuyu ele alacağız” dedi.

Düzensiz göç konusunda kararlılık mesajı

Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu ancak entegrasyon kapasitesinin sınırlarına yaklaştığını ifade eden Merz, yasadışı sınır geçişlerinin ciddi biçimde azaltılması gerektiğini belirtti. Merz, “Toplumlarımızın kabul edebilme ve entegre etme kapasitesini aşmamalıyız” diye konuştu.

Frederiksen: “Savaş Avrupa’ya yayılabilir, hızla yeniden silahlanmalıyız”

Toplantıda konuşan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tutumunun Avrupa'nın tamamı için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. “Savaşın büyüyerek Avrupa'nın diğer bölgelerine yayılma riski olduğuna inanıyorum. Artık diyalogla çözüm arayışının ötesindeyiz. Avrupa savunmasını güçlendirmeli, hızla yeniden silahlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Göç: “Avrupa’ya gelen herkesi kabul edemeyiz”

Frederiksen, düzensiz göçün önlenmesi konusunda Almanya ile aynı çizgide olduklarını belirterek, Avrupa'nın her geleni kabul edemeyeceğini vurguladı. “Yeni ve etkin çözümler bulmalı, kalma hakkı olmayanları geri göndermeliyiz. Toplumlarımızın sosyal uyumu için bu zorunludur” dedi.

Grönland mesajı: “Kararı Grönland halkı verir”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki taleplerine de değinen iki lider, Danimarka’nın egemenliğine açık destek verdi. Merz, “Danimarkalı dostlarımızın yanındayız ve yanlarında kalacağız” mesajını verirken, Frederiksen ise “Grönland’ın geleceğine sadece Grönland halkı karar verebilir” ifadeleriyle egemenlik vurgusu yaptı.

Transatlantik ilişkilerde ekonomi ve enerji gündemi

İki lider, Baltık Denizi’ndeki altyapı güvenliğinden, transatlantik ticaret ilişkilerine kadar pek çok başlıkta iş birliğini geliştirme iradesini yineledi. ABD ile Çin arasında nadir toprak elementleri konusunda varılan anlaşmaya da değinen Merz, bunun Avrupa’nın aleyhine olmadığını ve benzer anlaşmaların AB ile ABD arasında da yapılmasını umut ettiklerini söyledi.

ABD'deki şiddet olayları Almanya’nın gündeminde

Bir gazetecinin ABD’deki şiddet olaylarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Merz, Los Angeles’tan gelen görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, hızlı bir çözüm umduğunu dile getirdi.

Berlin’deki toplantı, Avrupa’nın güvenlik ve savunma gündeminin NATO Zirvesi öncesinde nasıl şekillendiğini gösteren güçlü mesajlara sahne oldu.