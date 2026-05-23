Mardin Bienali’nin ana sponsoru PEUGEOT, Alman Karargâhı’nda ziyaretçileriyle buluşturduğu “Aslanın Yansımaları” deneyim alanıyla yoğun ilgi topluyor. “GÖKzemin” temasıyla 21 Haziran’a kadar devam edecek bienal, Mardin’in tarihi ve kültürel katmanlarını çağdaş sanat perspektifiyle yeniden yorumluyor. 15 Mayıs’ta başlayan bienal, “GÖKzemin” teması çerçevesinde Mardin’in çok katmanlı kültürel yapısını sanatla buluşturuyor. Sanat, tasarım, teknoloji ve mobiliteyi bir araya getiren PEUGEOT Deneyim Alanı’nda, markadan ilham alan “Art on Cars: Hareketin İzleri”, Luna Merdin tasarımcısı Buket Dizer imzalı “Eşiğin Muhafızı” koleksiyonu ve Yeni 408’in aydınlatmalı ön tasarımından ilham alan interaktif “Ses Duvarı” deneyimi yer alıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda ise PEUGEOT 408’in sergilendiği “PEUGEOT Kompozit Yansımalar” enstalasyonu ziyaretçilerle buluşuyor. PEUGEOT Marka Direktörü Gupse Kaplan bienal hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor, farklı disiplinler arasında kurulan diyaloğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bienal kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Aslanın Yansımaları’ deneyim alanı da bu yaklaşımımızın güçlü bir yansıması oldu” dedi.

2010’dan bu yana düzenlenen Mardin Bienali, bu yıl Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’yi de rotasına dahil ederek ziyaretçilerini bölgenin farklı tarihsel ve kültürel katmanlarını keşfetmeye davet ediyor.