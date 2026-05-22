Akaryakıtta Tabelalar Yeniden Değişti! İşte 22 Mayıs 2026 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Global piyasalarda yaşanan brent petrol dalgalanmaları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler her sabah olduğu gibi bugün de “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG güncel fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Motorine Önce Zam, Sonra Dev İndirim!

Akaryakıt ürünlerinden motorin (motorin) fiyatlarında son 48 saatte tam bir dalgalanma hakim oldu. Dün motorin litresine yansıyan 1 lira 82 kuruşluk zammın ardından, bugün sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 2 lira 33 kuruşluk indirim uygulandı ve bu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Peki, indirim sonrasında büyükşehirlerde son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de il il güncel akaryakıt fiyat listesi:

22 Mayıs 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

Aşağıdaki tabloda, üç büyük şehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını inceleyebilirsiniz:

Şehir / Bölge Benzin Litre Fiyatı (TL) Motorin Litre Fiyatı (TL) LPG Litre Fiyatı (TL) İstanbul (Avrupa) 65.02 66.97 33.89 İstanbul (Anadolu) 64.86 66.82 33.29 Ankara 65.99 68.08 33.87 İzmir 66.27 68.35 33.69

Not: Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, serbest piyasa koşulları ve bayiler arasındaki rekabet nedeniyle şehirlere ve istasyonlara göre küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor.