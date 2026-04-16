Alman basınında yer alan bilgilere göre alınan karar, özellikle Rusya ve Çin kaynaklı istihbarat faaliyetlerine ilişkin endişelerin artmasının ardından devreye sokuldu. Yeni güvenlik düzenlemesi kapsamında, kritik toplantılarda kişisel elektronik cihazların kullanımına ciddi sınırlamalar getirildi.

Buna göre “gizli” ve daha üst düzey sınıflandırmaya sahip konuların ele alındığı toplantılara cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi kişisel cihazlarla girilmesi yasaklandı. Tatbikat planlamaları, operasyonel hazırlıklar ve askeri sevkiyata ilişkin görüşmeler bu kapsamda özellikle hassas alanlar olarak belirlendi.

Yeni uygulama çerçevesinde personelin toplantı öncesinde kişisel cihazlarını korumalı dolaplara bırakması zorunlu hale getirildi. Ayrıca gizli belgelerin bulunduğu odalara elektronik cihazla giriş tamamen yasaklandı.

Savunma Bakanlığı kaynakları, kişisel cihazların yabancı istihbarat servisleri tarafından siber saldırı veya dinleme amaçlı kullanılabileceği riskine dikkat çekti. Bakanlık tarafından sağlanan güvenli iletişim cihazlarının kullanılmasının ise teşvik edildiği bildirildi.

Güvenlik talimatında, Almanya’nın özellikle son dönemde artan casusluk girişimlerinin hedefinde olduğu vurgulanırken, Çin’in uzun vadeli istihbarat toplama stratejisi izlediği, Rusya’nın ise aktif operasyonlarla bilgi sızdırmaya çalıştığı değerlendirildi.

Son yıllarda Almanya’da farklı kentlerde Rusya ve Çin adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri şüphesiyle birçok kişinin gözaltına alındığı biliniyor. Geçtiğimiz aylarda da savunma sanayisine ilişkin hassas bilgilerin sızdırılmasıyla bağlantılı soruşturmalar ülke gündeminde geniş yer bulmuştu.

Almanya’nın yeni güvenlik önleminin, özellikle askeri sırların korunması ve bilgi güvenliğinin artırılması amacıyla kademeli olarak daha da sıkılaştırılabileceği değerlendiriliyor.