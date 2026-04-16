TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre brüt döviz rezervleri de yükseliş gösterdi. 3 Nisan haftasında 58 milyar 417 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 5 milyar 650 milyon dolarlık artışla 64 milyar 67 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerinde de artış yaşandı. Aynı dönemde altın rezervleri 3 milyar 618 milyon dolar yükselerek 103 milyar 229 milyon dolardan 106 milyar 847 milyon dolara çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte TCMB’nin toplam rezervleri, söz konusu haftada kaydedilen güçlü artışla 170 milyar dolar seviyesinin üzerine taşınmış oldu.