Lojistik sektörünün köklü ve deneyimli oyuncularından Alışan Lojistik, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarıyla uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı. İngiltere merkezli, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünya genelinde referans kabul edilen kuruluşlardan British Safety Council tarafından verilen International Safety Award 2026 kapsamında şirket, “Distinction (Üstün Başarı)” seviyesinde ödüle layık görüldü.

Kazanılan ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan,

“Uluslararası arenada ‘Distinction (Üstün Başarı)’ seviyesinde bu ödüle layık görülmek, iş sağlığı ve güvenliğini tüm süreçlerimizin merkezine konumlandırdığımız yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği süreçleri, SEÇ-K (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite) yaklaşımı kapsamında; risklerin önceden belirlenmesi, çalışanların düzenli eğitimlerle desteklenmesi ve sahada etkin denetim mekanizmalarının uygulanması esasına dayalı olarak bütüncül bir anlayışla yönetilmektedir. Bu yaklaşımı yalnızca bir yönetim sistemi olarak değil, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

International Safety Award kapsamında, dünya genelinde farklı sektörlerden kurumların iş sağlığı ve güvenliği performansları ile sistematik yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendiriliyor; “Distinction (Üstün Başarı)” seviyesi ise en yüksek başarı kategorilerinden biri olarak veriliyor. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yüksek standartlarını uluslararası arenada bu üst derece ile tescilleyen Alışan Lojistik, çalışanlarına güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.