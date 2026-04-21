Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye-Japonya İlişkilerinin Geleceği" konulu panelde, "ABD'nin yeniden Orta Doğu'ya yönelmesi ve bunun özellikle Hint-Pasifik'teki güvenlik dengesi üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar, bu krizin çoktan bölgesel sınırların ötesine geçtiğini göstermektedir. Bu yeni gerçeklik, Türkiye ile Japonya arasında daha düzenli, daha derinlemesine ve daha sonuç odaklı bir stratejik diyalog gerektirmektedir" dedi.



Japonya'nın başkenti Tokyo, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Sasakawa Barış Vakfı ortaklığında düzenlenen "Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye-Japonya İlişkilerinin Geleceği" konulu bir panele ev sahipliği yaptı. Panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın mesajı okundu. Burhanettin Duran mesajında, düzenlenen etkinliğin Orta Doğu'daki güncel gelişmelerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamasını ve Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geleceğine dair yeni perspektifler sunmasını umduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, iki ülke arasındaki köklü bağlara da vurgu yaptı. 1924 yılında diplomatik ilişkilerin tesisinden bu yana Türkiye-Japonya ilişkilerinin istikrarlı biçimde geliştiğini ve 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini kaydeden Duran, "Son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artması ve diplomatik ilişkilerimizin 100. yılının anlamlı etkinliklerle kutlanması gibi olumlu gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki bağların daha da derinleşmesine katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Japonya ortaklığında tamamlanarak 2020 yılında hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Duran, "2026 yılında Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 'Deprem Afet Bilimleri' alanında doktora programının başlatılmasının öngörülmesi ise iş birliğimizin çok boyutlu ve kurumsal niteliğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.



"Kriz, bölgesel sınırların ötesine geçti"

Türkiye ile Japonya arasındaki diyaloğu daha anlamlı kılan temel konulardan birinin Orta Doğu'daki derinleşen güvenlik krizi olduğunu söyleyen Duran, "28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, sınırlı bir çatışmadan hızla büyük ölçekli bir krize dönüşmüştür. Ateşkesin sağlanmasına rağmen, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz şiddetini artırmış ve küresel bir boyut kazanarak, özellikle enerji tedariki, finans piyasaları ve uluslararası ticaret olmak üzere birçok alanda jeopolitik etkilere yol açmıştır. Bu kriz, enerji tedariği bu bölgeye bağımlı olan ülkeler üzerinde özel ve doğrudan bir etkiye neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, son haftalarda, petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, arz güvenliği konusundaki endişeler ve stratejik rezervlerin devreye sokulmasının bu gerginliğin Asya ekonomileri üzerindeki etkisini de açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti. Burhanettin Duran, "ABD'nin yeniden Orta Doğu'ya yönelmesi ve bunun özellikle Hint-Pasifik'teki güvenlik dengesi üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar, bu krizin çoktan bölgesel sınırların ötesine geçtiğini göstermektedir. Bu yeni gerçeklik, Türkiye ile Japonya arasında daha düzenli, daha derinlemesine ve daha sonuç odaklı bir str atejik diyalog gerektirmektedir" şeklinde konuştu.



Duran, Türkiye'nin jeopolitik önemine vurgu yaptı

Diplomasi ve diyaloğun adil ve kalıcı barışa giden en güvenilir yollar olduğunun altını çizen Burhanettin Duran, "Ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya yol açmasını umuyoruz. İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın bölgemizi bir ateş çemberine sürüklemesiyle bu gerçeklik bir kez daha ortaya çıkmıştır. İşte tam da bu nedenle Türkiye ile Japonya arasındaki diyalog ve iş birliği, bölgesel ve küresel istikrar açısından stratejik bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde belirleyici role sahip önemli bir jeopolitik merkez olduğunu kaydeden Duran, "Japonya ise Asya-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması, ekonomik dayanıklılık ve teknolojik dönüşüm konusunda öncü aktörlerden biridir. İki ülkenin deneyim, bilgelik ve stratejik vizyonlarının daha yoğun bir iş birliği platformunda bir araya gelmesi, birçok açıdan faydalı sonuçlar doğuracaktır. Enerji güvenliği, küresel tedarik zincirinin dayanıklılığı, insani diplomasi, akademik iş birliği, afet yönetimi ve ileri teknoloji gibi birçok alanda örnek teşkil edecek yeni ortaklıklar geliştirilebilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, iki ülke arasındaki akademik iş birliğinin geliştirilmesinin ortaklığın kurumsal kapasitesini daha da artıracağının altını çizdi.



"Karma tehditlere karşı iş birliği hayati önem taşıyor"

Bölgesel ve küresel zorlukların iletişim ve medya alanında da ortak eylem gerektirdiğini aktaran Duran, "Yeni teknolojilerin etkisiyle tırmanan dezenformasyon, psikolojik operasyonlar ve algı yönetimi gibi karma tehditlere karşı iş birliği hayati önem taşımaktadır" hatırlatmasında bulundu. Hakikat, adalet ve çoğulculuğu merkezine alan bir iletişim ve medya ortamı oluşturmanın önemli olduğunu söyleyen Duran, bunun ise kapsamlı ve derinlemesine bir iş birliğini gerekli kıldığını kaydetti. Düzenlenen etkinliğin tüm alanlarda istişare, ortaklık ve iş birliği mekanizmalarının kurumsallaşmasını kolaylaştıracağına inandığını belirten Burhanettin Duran, emeği geçen herkese teşekkür etti.



"İkili ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da, Japonya-Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin ortak değerleri paylaştığını ifade etti. İlişkilerin 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini hatırlatan Ertuğrul, ikili ilişkileri ticaret, yatırım, kültür ve turizm, bilim ve teknoloji ve eğitim gibi alanlarda daha da geliştirmeyi istediklerini vurguladı.



Orta Doğu'daki son gelişmeler masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın üstlendiği panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Çalışmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, SETA Washington DC Koordinatörü Dr. Kadir Üstün, SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, Japonya'nın eski Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Sasakawa Barış Vakfı Araştırmacısı Ippeita Nishida ve Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü Araştırmacısı Yasushi Hazama da konuşmacı olarak yer aldı. Orta Doğu'daki son gelişmeler, bunların bölgesel ve küresel etkileri ile Japonya-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı panel, yerli ve yabancı konuklardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca, panel öncesinde yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla Orta Doğu'daki son gelişmelerin bölgesel ve küresel etkilerinin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.