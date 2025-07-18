Otomasyon temelli üretim altyapısıyla bugüne kadar 100 bini aşkın haneye ulaşan Alfemo, Tolga Kaya’nın liderliğinde yeni bir büyüme dönemine giriyor. Yeni Genel Müdür, markanın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarını güçlendirmeye, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmaya ve müşteri odaklı hizmet anlayışını daha da ileriye taşımaya odaklanacak.

Modern üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Alfemo’nun global vizyonunu daha da ileriye taşımayı hedefleyen Kaya, aynı zamanda şirketin sürdürülebilir büyüme stratejilerini de yönetecek. Tolga Kaya’nın yönetiminde, Alfemo’nun inovasyon odaklı yaklaşımını koruyarak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Yeni dönemde Alfemo’nun hedefi; kalite, tasarım ve müşteri memnuniyetini odağına alan üretim anlayışıyla daha geniş kitlelere ulaşmak ve markayı global arenada daha güçlü bir konuma taşımak.