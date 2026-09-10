Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Eğin Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen 2 bin 200 metrelik sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye bağlı Eğin Mahallesi Koçlar mevkiinde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ulutaş, 'Mahallemizde, Koçlar mevkiinde, Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceledik. 2 bin 200 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Akçadağ'ımız için hizmet üretmeye, ilçemizin her noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz' diye konuştu.