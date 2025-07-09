İstanbul

Avrupa Yakası Benzin: 51,22 TL/litre Motorin: 53,56 TL/litre LPG: 26,06 TL/litre

Anadolu Yakası Benzin: 51,08 TL/litre Motorin: 53,45 TL/litre LPG: 25,46 TL/litre



Ankara

İzmir

Benzin: 52,24 TL/litre

Motorin: 54,78 TL/litre

LPG: 25,91 TL/litre

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki artışta döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemelerinin etkisi büyük. Vatandaş ise zamların ulaşımdan gıda fiyatlarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdiğini ifade ediyor.

Ekonomistler, önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olabileceği uyarısında bulunuyor.