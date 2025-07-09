İstanbul

  • Avrupa Yakası

    • Benzin: 51,22 TL/litre

    • Motorin: 53,56 TL/litre

    • LPG: 26,06 TL/litre

  • Anadolu Yakası

    • Benzin: 51,08 TL/litre

    • Motorin: 53,45 TL/litre

    • LPG: 25,46 TL/litre

Ankara

İzmir

  • Benzin: 52,24 TL/litre

  • Motorin: 54,78 TL/litre

  • LPG: 25,91 TL/litre

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki artışta döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin yanı sıra, geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemelerinin etkisi büyük. Vatandaş ise zamların ulaşımdan gıda fiyatlarına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdiğini ifade ediyor.

Ekonomistler, önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olabileceği uyarısında bulunuyor.