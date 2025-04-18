Geçtiğimiz Nisan ayında akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlerle bir rahatlama sağlanmıştı. 8 Nisan'da LPG fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan'da motorin fiyatlarına 2 TL 64 kuruş, 10 Nisan'da benzine 2 TL 24 kuruş indirim yapılmıştı. 11 Nisan’da benzine 1 TL 32 kuruşluk bir indirim daha gerçekleştirilmişti. Ancak, bu indirimler uzun sürmeden zamlarla yer değiştirdi.

Benzin fiyatlarına 13 Nisan’da yapılan 82 kuruşluk zam ile başlayan artış, 17 Nisan itibariyle bir kez daha 97 kuruş arttı. Son bir hafta içinde yapılan toplam artış ise 2 TL’ye yaklaştı. Şimdi gözler motorin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre, 22 Nisan Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 1 liralık yeni bir zam yapılması bekleniyor.

18 Nisan Cuma Günü İtibariyle İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Ankara

Benzin: 45,75 TL

Motorin: 45,16 TL

LPG: 28,90 TL

İstanbul

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,37 TL

LPG: 28,99 TL

İzmir

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45,51 TL

LPG: 28,95 TL

Antalya

Benzin: 46,87 TL

Motorin: 46,24 TL

LPG: 29,44 TL

Diyarbakır

Benzin: 47,08 TL

Motorin: 46,53 TL

LPG: 28,55 TL

Edirne

Benzin: 45,95 TL

Motorin: 45,42 TL

LPG: 28,34 TL

Hatay

Benzin: 46,51 TL

Motorin: 45,92 TL

LPG: 28,06 TL

Kahramanmaraş

Benzin: 46,71 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 28,13 TL

Kars

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 46,23 TL

LPG: 29,48 TL Balıkçı Kenan’dan Ekrem İmamoğlu’na Yolsuzluk Suçlaması: “Baskı ve Zulüm Gördüm”

Manisa

Benzin: 46,20 TL

Motorin: 45,60 TL

LPG: 28,78 TL

Muğla

Benzin: 46,55 TL

Motorin: 45,97 TL

LPG: 29,68 TL

Osmaniye

Benzin: 46,50 TL

Motorin: 45,90 TL

LPG: 28,55 TL

Rize

Benzin: 46,55 TL

Motorin: 45,94 TL

LPG: 29,25 TL

Trabzon

Benzin: 46,54 TL

Motorin: 45,94 TL

LPG: 28,87 TL

Van

Benzin: 47,19 TL

Motorin: 46,58 TL

LPG: 29,86 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Rafineri satış fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF fiyatları ve döviz kurları dikkate alınıyor. Bu şekilde, motorin ve benzinin tavan satış fiyatları hesaplanarak, son kullanıcıya yansıtılıyor.

Zamların devam edip etmeyeceği ise, özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak takip ediliyor. Akaryakıt kullanıcıları, her geçen gün artan fiyatlarla başa çıkmaya çalışırken, araç sahiplerinin cebinden çıkan rakamlar da giderek büyüyor.