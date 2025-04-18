Geçtiğimiz Nisan ayında akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlerle bir rahatlama sağlanmıştı. 8 Nisan'da LPG fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan'da motorin fiyatlarına 2 TL 64 kuruş, 10 Nisan'da benzine 2 TL 24 kuruş indirim yapılmıştı. 11 Nisan’da benzine 1 TL 32 kuruşluk bir indirim daha gerçekleştirilmişti. Ancak, bu indirimler uzun sürmeden zamlarla yer değiştirdi.

Benzin fiyatlarına 13 Nisan’da yapılan 82 kuruşluk zam ile başlayan artış, 17 Nisan itibariyle bir kez daha 97 kuruş arttı. Son bir hafta içinde yapılan toplam artış ise 2 TL’ye yaklaştı. Şimdi gözler motorin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre, 22 Nisan Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 1 liralık yeni bir zam yapılması bekleniyor.

18 Nisan Cuma Günü İtibariyle İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları:

  • Ankara
    Benzin: 45,75 TL
    Motorin: 45,16 TL
    LPG: 28,90 TL

  • İstanbul
    Benzin: 45,15 TL
    Motorin: 44,37 TL
    LPG: 28,99 TL

  • İzmir
    Benzin: 46,11 TL
    Motorin: 45,51 TL
    LPG: 28,95 TL

  • Antalya
    Benzin: 46,87 TL
    Motorin: 46,24 TL
    LPG: 29,44 TL

  • Diyarbakır
    Benzin: 47,08 TL
    Motorin: 46,53 TL
    LPG: 28,55 TL

  • Edirne
    Benzin: 45,95 TL
    Motorin: 45,42 TL
    LPG: 28,34 TL

  • Hatay
    Benzin: 46,51 TL
    Motorin: 45,92 TL
    LPG: 28,06 TL

  • Kahramanmaraş
    Benzin: 46,71 TL
    Motorin: 46,12 TL
    LPG: 28,13 TL

  • Kars
    Benzin: 46,83 TL
    Motorin: 46,23 TL
    LPG: 29,48 TL

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  • Manisa
    Benzin: 46,20 TL
    Motorin: 45,60 TL
    LPG: 28,78 TL

  • Muğla
    Benzin: 46,55 TL
    Motorin: 45,97 TL
    LPG: 29,68 TL

  • Osmaniye
    Benzin: 46,50 TL
    Motorin: 45,90 TL
    LPG: 28,55 TL

  • Rize
    Benzin: 46,55 TL
    Motorin: 45,94 TL
    LPG: 29,25 TL

  • Trabzon
    Benzin: 46,54 TL
    Motorin: 45,94 TL
    LPG: 28,87 TL

  • Van
    Benzin: 47,19 TL
    Motorin: 46,58 TL
    LPG: 29,86 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Rafineri satış fiyatı hesaplanırken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF fiyatları ve döviz kurları dikkate alınıyor. Bu şekilde, motorin ve benzinin tavan satış fiyatları hesaplanarak, son kullanıcıya yansıtılıyor.

Zamların devam edip etmeyeceği ise, özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak takip ediliyor. Akaryakıt kullanıcıları, her geçen gün artan fiyatlarla başa çıkmaya çalışırken, araç sahiplerinin cebinden çıkan rakamlar da giderek büyüyor.