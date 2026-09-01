Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede 'Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı. Görüşmenin başında ilk olarak Putin söz aldı. Putin, ikili ilişkilerin sık sık gözden geçirildiğini ifade ederek, 'Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Etkin bir şekilde karma ekonomik komisyonu faaliyet gösteriyor. Kişisel dikkatiniz sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi yükse. Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Bunlardan birisi herkesçe planlanan proje Akkuyu Santralinin inşaatı. Rus şirketimize bir talimat verildi. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girecektir. Böyle olacaktır. Kültürel ve insani alanda ikimizin de potansiyeli çok yüksek. Rus turistlerin Türkiye'ye gelişi gittikçe artıyor. Geçen sene 2025 yılında 7 milyona yakın turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bugün bu konularda ve diğer önemli konular üzerinde duracağız' ifadelerini kullandı.

'Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Putin ile görüşme fırsatını önemli bulduğunu ifade ederek, 'Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Bunun yanında Başkanın ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şuanda artık Akkuyu Santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun açılışını yapalım diye bekliyoruz. Akkuyu Nükleer Santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var' dedi.