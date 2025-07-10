TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetimi İbra Edildi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetimi İbra Edildi
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Dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Ahmet Kaplan, Wimbledon Quad tekler çeyrek finalinde dünya beş numarası İngiliz raket Andy Lapthorne ile karşılaştı. Ev sahibi ülkeden Lapthorne’yi 6-2, 1-6, 6-2 mağlup eden Kaplan, Wimbledon Quad kategorisinde yarı finale yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı.
Ahmet 11 Temmuz Cuma günü yarı finalde Quad dünya 1 numarası Niels Vink ile karşılaşacak.
Ahmet Kaplan çiftlerde ise yarı final mücadelesinde 2 numaralı seri başı olarak partneri Sam Schroder ile Gregory Slade/ Donald Ramphadi ikilisiyle yarın TSİ en erken 15.00’de karşılaşacak.