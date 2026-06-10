Türkiye iş dünyasında kartları yeniden karacak dev bir hisse devri hamlesi geldi. Tekfen Holding A.Ş.’nin en büyük hissedarlarından olan ve geçen yıl hukuki süreçler nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Can Grubu bünyesindeki Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., Tekfen’deki tüm paylarını devretmek için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Bildirildi

Tekfen Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şirket sermayesinin %42,8’ini elinde bulunduran Can Kültür Sanat’ın paylarının tamamının OYAK’a satışı ve devri için görüşmelere başlandığı resmen teyit edildi. Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin sermayesinin yüzde 42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'den öğrenildiği üzere, sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu hamleyle birlikte, Türkiye'nin en köklü sanayi ve taahhüt gruplarından biri olan Tekfen Holding'in yönetiminde ve ortaklık yapısında büyük bir değişim dalgasının önü açılmış oldu.

ARKA PLAN: Can Holding Süreci Nasıl Bu Noktaya Getirdi?

Hisselerin devrine zemin hazırlayan süreç, Eylül 2025'te Can Holding ve yöneticilerine yönelik başlatılan geniş çaplı hukuki operasyonlara dayanıyor.

Eylül 2025 - İlk Dalga ve TMSF Kararı: Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Eylül 2025'te holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu isimlere yönelik gözaltı kararı verilmiş, ardından Can Holding’e TMSF tarafından el konulmuştu.

Tutuklama Dalgaları: Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonların Genişlemesi: Can Grubu ile bağlantılı iş ortaklıkları ve şirketlere sıçrayan operasyonların ikinci dalgasında (Ekim 2025), aralarında iş dünyasının tanınan isimleri Mehmet Kenan Tekdağ ve Mehmet Remzi Sanver'in de bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi ve aile üyesi tutuklanmıştı. Bakan Bolat: "Dijital Ürün Pasaportu İçin Çalışmalarımız Sürüyor" İçeriği Görüntüle

TMSF yönetimindeki Can Grubu varlıklarının, Türkiye'nin en güçlü mesleki emeklilik ve yatırım fonlarından biri olan OYAK'a devredilmesiyle birlikte, Tekfen Holding'in piyasadaki belirsizlik sürecini geride bırakıp bırakmayacağı ekonomi çevrelerinde şimdiden merak konusu oldu. Görüşmelerin detayları ve nihai anlaşma şartları önümüzdeki günlerde netleşecek.