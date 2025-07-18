Seçim, CHP’nin 20, AK Parti’nin 10 ve Yeniden Refah Partisi’nin 1 üyesinin bulunduğu Belediye Meclisi’nde gerçekleşti. Oy dağılımı, bazı AK Partili üyelerin CHP adayına destek verdiğini ortaya koyarken, bu durum siyasette dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

AK Parti Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi, kürsüye çıkarak CHP adayı Ufuk Bayır’a oy verdiğini açıkça ilan etti. Bu çıkışıyla dikkat çeken Tanrıverdi, mecliste farklı görüşler arasında iş birliğine açık mesajlar verdi.

Seçimin ardından konuşan yeni Başkan Vekili Ufuk Bayır, “Abdurrahman Başkanımızın önderliğinde her zaman uyumlu bir meclis çalışması yürüttük. Saygı ve sevgi çerçevesinde, bize öğrettiği değerlerle hareket etmeye devam edeceğiz. Bu görev bir emanettir. En kısa sürede bu emaneti Başkanımıza iade etmenin gururunu yaşamak istiyorum. Seçimin Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP’li Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçlamasıyla görevden uzaklaştırılmış ve ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere’nin yasal süreci devam ederken, Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla başkan vekili olarak seçtiği Ufuk Bayır, göreve resmen başlamış oldu.