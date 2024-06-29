Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Aydın, bu yıl karpuz üretiminde dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar sebebiyle Adana'da yetişen karpuzların yanması Çukurova'dan sonra en büyük karpuz üretim bölgesi olan Aydın'ın karpuzlarına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde kesime giren üreticiler ise arz talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Aydın bu yıl en üst kalite ve rekoltede karpuz üretimi yaparken, birçok ilden Aydın'ın meşhur Cincin karpuzunu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde karpuz bostanına girerek ürünlerini araçlara yüklüyor.



“Yeter ki bu bölgenin malı olsun”

Burdur'un Gölhisar ilçesinden Aydın'a karpuz almaya gelen pazarcı Halil Çelik; “Kendim pazarcıyım, karpuz satıyorum. Yıllardır Cincin'e çekirdek karpuz almaya geliyorum. Aroması, lezzeti çok güzel olduğu için ve halkımız da bunu çok sevdiği için buradan ayrılmıyoruz. Buranın lezzeti, aroması, şekli bir başka. Bu bölgenin karpuzu vazgeçilmez diyebilirim. İlk çıktığında bu bölgeyi başlıyorum, soğuk vuruncaya kadar devam ediyorum. Çünkü vatandaş buranın karpuzundan ayrılmıyor. Bu Cincin karpuzunun bir özelliği de kabuğu çok ince, aroması çok güzel. Bundan önce çıkan diğer bölgelere benzemiyor. Biz perakende de kilosunu 15 TL'ye satıyoruz, Burdur Gölhisar'da. Nakliyesi içinde. Meyveler içinde de fiyat olarak da en ucuz olan karpuz şu anda. Yazın da vazgeçilmez meyvelerinden. Fiyatını gözetmeksizin alıyoruz. Yeter ki bu bölgenin malı olsun.



“Talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz”

Aydınlı karpuz üreticilerini bu yıl fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden karpuz üreticilerinden Tosun Demir; “Hareket çok hızlı. Şu anda arz talebi karşılayamıyor. Çok yoğun. Millete malı yetiştiremiyoruz. Mallar bu sene, Adana, Antalya'nın erken yanmasıyla birlikte Çukurova'dan sonra en büyük karpuz bölgesi olan Ege'de karpuza olan talebi yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yani 50 dönüm yere giriyoruz, bir gün demiyor. Bizim ufak pikap arabalar hepsi. Üçer beşer ton günlük alıp gidiyorlar. Ege'nin bu sene özellikle kalite oranı çok yüksek. Aydın bölgesi bu sene kalite olarak en üst seviyede. Çok güzel kalite var. Aroması çok güzel, yemesi çok güzel. Türkiye'nin her bölgesine gitti bu sene Aydın karpuzu. Sivas'a Van'a kadar gitti. Bu sene karpuz gerçekten çiftçinin de, tüccarın da yüzünü güldürdü. Çok tatlı paralar kazanılıyor. Normalde biz bu karpuzu 4-5 lira satacağız gözüyle bakarken şu anda 11-12 TL bandında satılıyor. Ege Bölgesi'ndeki bu hasat Eylül 15'ine kadar sürer ama bu fiyatlarda tahmini 20 Temmuz gibi bir gevşeme olabilir. Düşüş olur ama ne derecede olur onu bilemem. Rekolte çok güzel. 4 ton beklediğimiz yerden 5, 5 beklediğimiz yerden 6 ton ürün aldık. 8 ton aldığımız yerlerimiz de oldu. Biz sabahleyin gözümüz gördüğünde 18 tane arkadaşla kırıma başlarız. Saat 08.00'e kadar. Yaklaşık 100 ton malı hazırlarız. Ondan sonra sarım başlar, saat 13.00'e kadar devam eder. Günlük tahmini 80 ile 100 ton civarında ürün çıkıyor” dedi.