Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak için Çankırı’yı ziyaret etti. İlk olarak Valilik, Çankırı Belediyesi, Adliye ve Çankırı Barosu’nu ziyaret eden Bakan Tunç, ardından AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen “Şehirler Buluşması” programına katıldı. Bakan Tunç, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tunç, taleplerini dinledi. Bakan Tunç, son olarak TÜGVA il olağan genel kuruluna katıldı. Kurulda gençlere seslenen Bakan Tunç, çeşitli nasihatlerde bulundu. Bakan Tunç, konuşmasında Türkiye yüzyılında sivil bir anayasaya milletin kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.



“Türkiye yüzyılında ilk hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak”

Anayasadaki ati demokratik hükümleri kaldırmak için görevleri süresince çaba gösterdiklerini belirten Tunç, “Ülkemiz daha güçlü karar alan, daha hızlı uygulayan ve millet iradesini esas alan, Cumhuriyeti daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attı. Türkiye yüzyılında ilk hedefimiz yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Yeni bir anayasa demokratik ve katılımcı, çoğulcu, hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayı Millet Meclisi yapmak ve milletin onayına sunmak mecburiyetinde. Milletimiz bunu istiyor. Çünkü darbe anayasasıyla yönetilmek bu çağda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye yüzyılının başlangıcında Türkiyemize yakışmıyor. İnşallah bunu başarırız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, herkes millete olan borcunu yerine getirmek durumunda. Anayasamızda bugüne 21 yıllık süre içerisinde çok önemli demokratik değişiklikler yaptık. Reform sayılabilecek değişiklikler yaptık. Özellikle Anayasamızda hukuk devletini güçlendiren, hukukun üstünlüğünü sağlayan, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendiren, önemli reformlara imza attık. Yargı birliğini sağlayan, Anayasa Mahkemesi'nin, Hakimler Savcılar Kurulu'nun daha demokratik, hukuk devleti ilkesine uygun hale getiren reformları gerçekleştirdik” dedi.



“Parlamenter sistemin zorluklarını milletimiz gördü”

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi en büyük reformu milletimizle beraber gerçekleştirdik” ifadelerine yer veren Tunç, “Birileri bu reforma karşı çıktı, ‘parlamenter sistem daha iyidir’ dedi. ‘Eski sisteme geri dönelim’ diye seçimlerde vaatler verdiler. ‘Güçlendirilmiş olsun, iyileştirilmiş olsun’ şeklinde eski sistemin önüne başka sıfatlar takmaya çalıştılar. Ama eski sistemi milletimiz yaşadı. O sistemin zorluklarını milletimiz gördü. O sistemde 1,5 yılda bir değişen hükümetler yüzünden, istikrarsızlık ortamı nedeniyle siyasi krizlerin nasıl ekonomik krizleri tetiklediğini, ekonomik krizlerin nasıl fakirleşmeye yol açtığını, fakirleşmenin nasıl anarşiye, huzursuzluğa, teröre yol açtığını ve tüm bu olumsuzlukların nasıl bürokraside, askeriyede ve vesayetçi, darbeci anlayışı nasıl yeşerdiğini beslediğini bu millet tecrübesiyle gördü. ‘Darbe üreten, istikrarsızlık üreten sistemi ben artık tercih ediyorum. Yeni hükümet sistemiyle yoluma devam edeceğim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle doğrudan yürütmeyi ben belirleyeceğim’ dedi milletimiz. Birinci dönemini tamamladık, şimdi ikinci dönemin ve Türkiye yüzyılının başlangıcındayız” diye konuştu.



“Darbecilerin yaptığı anayasadan kurtulma zamanı gelmiştir”

AK Parti’nin girişimleri ile Anayasada önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Tunç, “Yaptığımız çalışmalar Anayasamızda vesayetçi anlayışın azalmasına sebep oldu ama vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadı. Anayasanın değişmesi sadece yapanların darbeci olmasın bakımından bile zaruridir. O nedenle darbecilerin yaptığı anayasadan kurtulma zamanı gelmiştir. İnşallah yeni oluşan 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partiler bu sorumluluğu yerine getirmeli ve bunda da AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler inşallah öncü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.