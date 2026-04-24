Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Kapalı yapılan yargılamada mahkeme heyeti, sanık hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza, Türk Ceza Kanunu kapsamında 14 yıla düşürüldü. Mahkeme ayrıca sanık lehine haksız tahrik, iyi hal, etkin pişmanlık ve meşru müdafaa indirimi uygulamadı.

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Emek Mahallesi’nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.M.K.’nin yanında taşıdığı bıçakla F.A.’yı göğsünden yaraladığı öne sürüldü.

Ağır yaralanan F.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan M.M.K., suç aletiyle birlikte yakalanarak işlemler için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürecinde verdiği ifadede sanığın, “Kendimi savunmak için bıçağı çıkardım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Olayın ardından bıçağı çöpe attığını söyleyen sanık, daha sonra polise teslim oldu ve pişman olduğunu ifade etti.

Kararın ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi adliye önünde açıklama yaparak verilen cezaya tepki gösterdi. Aile, olayın akran zorbalığı sonucu gerçekleştiğini savunarak, “İstediğimiz ceza bu değildi” ifadeleriyle karara itiraz etti.