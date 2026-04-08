Uzlaşma Yolu İle İhlali Kabul Edenler

Kasım 2024’te başlayan inceleme, sektörün önde gelen yerli ve uluslararası şirketlerini kapsadı. Soruşturma sürecinde 12 firma, Rekabet Kurumu ile uzlaşarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini kabul etti.

Kurumun açıklamasına göre, Nunhems ve Rijk Zwaan, hem rekabete duyarlı bilgi paylaşımı hem de satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi yoluyla ihlali kabul etti. Diğer firmalar arasında yer alan Bayer Tohumculuk, Gautier, Hazera, HMCLAUSE, Multi Tohum, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin, Yüksel Tohum ve Rito, yalnızca bilgi paylaşımı nedeniyle suçlu bulundu. Uzlaşma kapsamında şirketlerin cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı.

Uzlaşmaya Katılmayan Şirketlere Cezalar

Uzlaşma prosedürüne katılmayan firmalar da cezasız kalmadı. Rekabet Kurumu, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve AD Rossen şirketlerinin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunu ihlal ettiğine hükmetti. Verilen idari para cezaları ise şöyle açıklandı:

Antalya Tarım: 44 milyon TL

Gautier: 736 bin TL

Metgen: 3 milyon TL

AD Rossen: 342 bin TL

Soruşturmanın Detayları

Kuruma göre, soruşturma sürecinde şirketler arasında fiyat listeleri, satış stratejileri, dikim sayıları ve stok seviyeleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığı mercek altına alındı. Özellikle Nunhems ve Rijk Zwaan arasındaki satış fiyatlarının koordinasyonu, dosyanın ana başlıkları arasında yer aldı.

Rekabet Kurumu, hibrit kornişon ve sebze-meyve tohumu pazarına ilişkin dosyayı kapattığını duyururken, tarla bitkileri tohumları pazarına yönelik soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi.