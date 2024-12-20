18 Aralık Çarşamba günü, İş Kuleler’de gerçekleştirilen “Gelecek Burada” temalı ödül töreninde, Sigorta ve Finans sektöründen yüzlerce başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda verilen ödülü Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ aldı.

Quick Finans’ta Acentelerimizin Kredisi Hazır

Konu hakkında konuşan Karadağ; “Türkiye’de ilk defa bir Sigorta Grubu tarafından kurulan finansman şirketi vizyonu ile her ikisi de finansal araç olan sigorta ve kredi ürünlerini bir arada, bütünleşik ürünler olarak sunma iddiasıyla yola çıktık. Yola çıkarken, Ülkemizin temel makro ekonomik hedefleri arasında olan ve 2022-2025 Fintek Milli Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Programları ve finans sektörü düzenleyici kurumlarının mevzuatlarında önemle yer alan “Finansal Kapsayıcılık” ve “Finansal Araç Çeşitliliği” hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladık.

Kuruluşumuzun ilk yılında, Finansal teknolojiler (fintech) ve sigorta teknolojileri (insurtech) kavramlarını buluşturan bir ‘finsurtech’ yaklaşımı ile gömülü finans ürünü olan ‘Poliçe Prim Kredisi’ni geliştirerek Türkiye’de ilk defa uygulamaya aldık. Bu şekilde, geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, yenilikçi bir anlayışla ve finansal kapsayıcılığı yüksek, finansal araç çeşitliliğine eklenecek yeni bir ürün geliştirmek suretiyle Smart-i Awards’ta En İnovatif Ürün kategorisinde Altın Ödülü kazanmanın gururunu yaşadık.

Hemen ardından, Maher Holding çatısı altındaki Sigorta Grubumuzun örnek olarak gerçekleştirdiği, Sigorta, Finans ve Ödeme Sistemleri temelinde ve yaygın acente ağı tabanı üzerine inşa edilen “Quick Ekosistemi”nde, Ülke sathında yaygın ve Ülkemizin en ücra köşelerini kılcal damar gibi saran Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın 7.515 acentesine aynı anda hazır kredi limitleri tahsis ederek kullanımlarına sunduk. Bu şekilde, toplumun finansal ürün ve hizmetlere erişebilmesi anlamında ve finansmana ulaşımın zorlaştığı bir dönemde Quick Ekosisteminin önemli paydaşları olan aracılarımıza finansal destek sağlamış olduk. Acentelerimiz, Otomotiv’den elektroniğe, ofis mobilyası ve yenilemeden beyaz eşyaya kadar birçok sektördeki ihtiyaçlarına Hazır Kredi ürünümüz sayesinde tamamen dijital ortamda, hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecekler. Ayrıca, Quick Ekosistemi’nin diğer bir ürünü olan, acentelerimize özel sunulan QCAR franchise projesinden de yararlanmak isteyenler Quick Finans Hazır Kredi limitini kullanabilecek.” dedi.