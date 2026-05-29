ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran ordusunun Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ve askeri yapılanmasını engellemek amacıyla petrol satışlarına yönelik ek kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Yaptırımların odağında, İran Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren ve yasa dışı ticaret ağlarını yöneten paravan şirketler ile "gölge filo" olarak adlandırılan tankerler yer alıyor.

"Gölge Filo" ve Paravan Şirketler Hedefte

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, İran ordusunun uluslararası yaptırımları delmek için karmaşık bir paravan şirketler ağı kurduğu tespit edildi.

Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığı’nın petrol satış kolu olarak bilinen Sepehr Energy Jahan firmasının, ham petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde bu gizli ağlara bağımlı olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, İran petrolünün yasa dışı yollarla dünya pazarına sunulmasına aracılık eden çok sayıda denizcilik ve ticaret şirketi yaptırım listesine dahil edildi.

"İran’ın Askeri Finansman Kaynaklarını Kurutacağız"

Yeni yaptırım kararına ilişkin net mesajlar veren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın bölgedeki tehdit unsurlarını beslemesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Bessent, konuya dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu, ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."

Bu hamleyle birlikte, Washington yönetiminin İran’ın küresel enerji piyasasındaki gizli operasyonlarına yönelik denetimleri daha da sıkılaştırması bekleniyor. Yaptırım listesine alınan şirketlerin ABD’deki varlıkları dondurulurken, bu yapılarla ticari ilişki kuran uluslararası aktörlerin de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.