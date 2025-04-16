İsrail’e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail hükümeti bu sürecin tamamen bir çekilmeyle sonuçlanmayacağını düşünse de, ABD’li muhataplarını sahada asker bulundurmaya ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD’nin Suriye’den geri adım atmasının bölgede yeni güç dengeleri oluşturacağını, özellikle Türkiye’nin etkinliğinin artabileceğini belirtti.

Yetkiliye göre, Türkiye’nin Suriye’deki kontrol sahasını genişletmesi, Ankara-Tel Aviv hattında yeni diplomatik gerilimlerin yaşanmasına zemin hazırlayabilir.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan resmi açıklamaya göre ABD’nin Suriye’de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu askerler, DEAŞ’a karşı mücadelede yerel güçlere destek verme amacıyla bölgede görev yapıyor.

Washington’un sahadaki varlığını azaltma kararının, hem askeri hem de diplomatik yansımalarının olacağı değerlendirilirken, İsrail cephesinde bu gelişme yakından takip ediliyor.