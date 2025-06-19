Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in talebiyle önümüzdeki hafta başında yalnızca senatörlerin katılımıyla gizli bir brifing gerçekleştirilecek. Brifingin tarihi ve saati güvenlik gerekçesiyle henüz açıklanmazken, içerikte neler yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Chuck Schumer, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İran’la ilgili gelişmeler hem askeri hem diplomatik düzeyde son derece ciddi. Tüm senatörlerin, bu çok yönlü süreci doğrudan ve güvenli biçimde öğrenmesi artık bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Kongre’de Alarm Zilleri

ABD yönetimi, son aylarda İran’ın bölgedeki vekil silahlı gruplara desteğini artırması, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde kaydedilen ilerleme ve özellikle ABD üslerine yönelik potansiyel tehditleri gerekçe göstererek askeri ve diplomatik alarm seviyesini yükseltmişti. Bu gelişmeler, Capitol Hill’de yankı bulmuş durumda. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, İran’a ilişkin gelişmelerin daha sıkı takip edilmesini ve Kongre’nin daha aktif bilgilendirilmesini talep ediyor.

Brifingde Kimler Yer Alacak?

Edinilen bilgilere göre, yapılacak gizli oturumda Pentagon’dan üst düzey savunma yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) uzmanları hazır bulunacak. Brifingde özellikle İran’ın nükleer programına dair son raporlar, İsrail’le yaşanan son çatışmaların perde arkası, bölgedeki ABD üslerine dönük güvenlik değerlendirmeleri ve İran’ın uluslararası diplomasideki konumu masaya yatırılacak.

Ulusal Güvenlik Önceliği

Brifingin gizli yapılacak olması, ABD’nin konuya verdiği önemi gözler önüne seriyor. Yetkililer, senatörlerin bilgilendirilmesinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu vurguluyor. Washington’daki kaynaklara göre, söz konusu oturumda alınacak bilgiler, Senato’nun gelecekte İran’a yönelik politikalarının ve muhtemel askeri-siyasi adımlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, bu kapalı oturum Kongre’nin süreci ne kadar yakından izlediğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.