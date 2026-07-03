ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC'ye konuşan Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini belirterek, "Sanırım ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

İran ile yaşanan süreci bir savaş olarak değerlendirmediğini söyleyen Trump, asıl amaçlarının ülkenin nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu dile getirdi. "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Son birkaç aydır bunun için çalışıyoruz" diyen Trump, ABD'nin bu konuda kararlı tutum sergilediğini ifade etti.

"Rejim değişikliği hedefim değil"

Trump, İran'da fiili anlamda yönetim değişikliğinin yaşandığını öne sürmesine rağmen, Washington'ın resmi hedefinin rejimi değiştirmek olmadığını söyledi. "Benim hedefim çok net; İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. Rejim değişikliği peşinde değilim" dedi.

İran ordusuna yönelik iddialar

Açıklamalarında İran'ın askeri kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti. İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve radar sistemlerinin ciddi zarar gördüğünü savunan Trump, "Geriye birkaç füzeleri kaldı, onları da yok edebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin son dönemde İran'a yönelik operasyonlarına değinen Trump, "Geçen hafta onları üç kez çok sert vurduk. Ondan önceki hafta da iki gece üst üste operasyon düzenledik" dedi.

"İran'ın ekonomik durumu kötü"

Trump, İran ekonomisinin ciddi sıkıntılar yaşadığını öne sürerek, olası bir anlaşma sonrasında serbest bırakılacak İran varlıklarının önemli bölümünün Amerikan tarım ürünlerinin alımında kullanılabileceğini savundu.

İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Trump, "Mısır, buğday ve soya fasulyesine ihtiyaçları var. Eğer anlaşmaya varabilirsek bunların Amerikan çiftçilerinden alınmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Trump ayrıca İran'ın geçmişte bölgede sert bir politika izlediğini öne sürerek, artık bu gücünü kaybettiğini savundu ve müzakere sürecinin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.