Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamalardan derlenen pay alım-satım işlemleri şöyle:
- Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), geri alım programı kapsamında 105 bin adet payını 34,06 - 34,46 TL fiyat aralığından satın aldı.
- Asce Gayrimenkul (ASGYO)'da Abdulkadir Konukoğlu, 325 bin adet pay alımı gerçekleştirirken, şirketteki pay oranını %50,80 seviyesine yükseltti.
- Bossa (BOSSA), geri alım programı kapsamında 2 milyon adet payını 6,21 - 6,37 TL fiyat aralığından geri aldı.
- BİM (BIMAS), 220 bin 58 adet payını 373,30 TL fiyattan geri satın aldı.
- Entra Enerji (ENTRA)'da IC İçtaş, 400 bin adet pay alarak şirketteki payını %1,89 seviyesine çıkardı.
- Fuzul GYO (FZLGY)'da Fuzul Holding, 36 milyon 877 bin 700 adet pay satışı gerçekleştirirken, şirketteki payı %64,71'e geriledi. Aynı işlem kapsamında Azimut Portföy, 35 milyon 648 bin 464 adet pay alarak şirkette %10,72 pay sahibi oldu.
- İdeal GYO (IDGYO)'da Hasan Yalçın, 11 milyon 637 bin 973 adet pay satışı yaptı. Böylece pay oranı %9,80 seviyesine düştü.
- Jantsa (JANTS), geri alım programı kapsamında 93 bin 310 adet payını 16,05 - 16,09 TL fiyat aralığından geri aldı.
- Loras Holding (LRSHO)'da İbrahim Yiğit Yurtseven, 320 bin adet pay alımı gerçekleştirerek şirketteki payını %3 seviyesine yükseltti.
- Logo Yazılım (LOGO), geri alım programı kapsamında 139 bin adet payını 137,10 - 142,50 TL fiyat aralığından satın aldı.
- Manas Enerji (MANAS)'ta Bank of America Corporation, 5 milyon 489 bin 934 adet alış ve 8 milyon 591 bin 228 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemler sonrasında şirket sermayesindeki payı %4,59'a geriledi. Öte yandan Tera Portföy, 1 milyon 45 bin adet pay alarak payını %5,30 seviyesine çıkardı.
- Peker GYO (PEKGY)'da Tera Portföy, 17 milyon 559 bin 648 adet alış ve 100 milyon 281 bin 314 adet satış işlemi gerçekleştirirken, şirketteki payı %23,78 oldu.
- Servet GYO (SVGYO)'da Tera Portföy, 47 milyon 396 bin 375 adet pay alımı ve 9 milyon 290 bin 729 adet pay satışı gerçekleştirdi. Böylece şirketteki pay oranı %8,53'e yükseldi.
- Türk Altın (TRALT), geri alım programı kapsamında 1 milyon 875 bin adet payını 51,95 - 52,80 TL fiyat aralığından geri satın aldı.
- Tera Yatırım (TERA)'da Tera Portföy, 438 bin 402 adet alış ve 3 milyon 695 bin 757 adet satış işlemi gerçekleştirirken, şirketteki payı %9,82 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul'da son dönemde özellikle geri alım programlarının hız kazanması dikkat çekerken, büyük ortaklar ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği pay alım-satım işlemleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.