İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede!

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Borsa İstanbul'da son dönemde özellikle geri alım programlarının hız kazanması dikkat çekerken, büyük ortaklar ve kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdiği pay alım-satım işlemleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamalardan derlenen pay alım-satım işlemleri şöyle:

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