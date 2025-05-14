Aylar süren müzakerelerin ardından gelen uzlaşma, dikkat çekici bir zamanlamayla, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de yapılması beklenen doğrudan görüşmelerden yalnızca bir gün önce geldi.

Yeni yaptırımların, 20 Mayıs’ta AB dışişleri bakanları toplantısında resmen onaylanması bekleniyor.

“Gölge filo” kara listede: 189 gemiye yaptırım

AB’nin yeni yaptırım paketi, özellikle Rusya’nın petrol ihracatında kullandığı ve “gölge filo” olarak adlandırılan gemi filosunu hedef alıyor. Paket kapsamında, bu filoya dahil 189 gemi daha kara listeye alındı. Ayrıca, Rusya’nın savunma sanayisiyle doğrudan bağlantılı 75 kişi ve kuruluş ile yaptırımları üçüncü ülkeler üzerinden deldiği tespit edilen 30 şirket de yaptırım listesine eklendi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurarak, “Rusya’nın harp teknolojisine erişimini daha da kısıtlıyoruz. Enerji ihracatını hedef alarak Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürüyoruz. Bu savaş sona ermeli” ifadelerini kullandı.

Macaristan bu kez ‘veto’ kartını kullanmadı

Rusya’ya yönelik önceki yaptırım paketlerinde genellikle çekimser kalan ya da veto eden Macaristan’ın, 17. paket konusunda geri adım atmaması dikkat çekti. Bu uzlaşının sağlanmasında, AB içinde artan diplomatik baskının ve yaklaşan seçim süreçlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Kallas: “Putin’in savaş kasasını hedefliyoruz”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da açıklamasında, yaptırımların Kremlin’in mali kaynaklarını hedef aldığını vurgulayarak, “Bu paket, yasa dışı petrol taşımacılığı yapan gölge filoyu daha fazla baskı altına alacak. Rusya’nın savaş kasasını boşaltmak için adımlar atıyoruz” dedi.

Fransa’dan daha sert yaptırımlar çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yaptığı açıklamada, 17. paketi memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Mevcut yaptırımların Putin’i geri adım attırmakta yetersiz kaldığını ifade eden Barrot, “Rus ekonomisini bir defada ve tamamen boğabilecek yıkıcı yaptırımlar hazırlamalıyız” dedi.

Barrot ayrıca, yarın Türkiye’de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısı kapsamında, Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile bir araya geleceğini ve Rusya’ya yönelik ABD Kongresi’ndeki yeni yaptırım tasarılarını görüşeceğini açıkladı.