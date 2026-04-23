Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) ve Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, bu yıl 7’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul’un yanı sıra bu yıl ilk kez Ege Bölgesi’nde de gerçekleştirilecek olan etkinlik, 27-28 Haziran tarihleri arasında İzmir, Güzelbahçe’de misafirlerini ağırlayacak. Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen etkinlikte sektörün baş aktörlerinin yer aldığı markaların, çevreci, sessiz ve teknoloji odaklı en yeni elektrikli ve hibrit modelleri de test edilebilecek.

İzmir kapılarını elektrikli ve hibrit araçlara açıyor!

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın bu yıl 7’nci kez düzenleneceğini söyleyen TEHAD Başkanı ve Electric Hybrid Cars Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Berkan Bayram, “Gelenekselleştirdiğimiz Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası artık sektörün en önemli etkinliği haline geldi. Bu yıl İstanbul’daki etkinlik öncesinde ilk kez Ege Bölgesi’nde, İzmir Güzelbahçe’de bir etkinlik yapma kararı aldık. İzmir ve çevresindeki otomobil severlerin yoğun katılımını bekliyor ve herkesi etkinliğimize davet ediyoruz” dedi. Son 6 yılda gerçekleştirilen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nda 30 bin'i aşkın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Berkan Bayram, “Etkinliklerimizde bugüne kadar hibrid ve elektrikli otomobil meraklıları 100’e yakın elektrikli ve hibrit modeli deneyimleme şansı yakaladı. Otomotiv, enerji, teknoloji, şarj ve mikromobilite sektörlerini temsil eden, ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinliğimizin kapıları, tüm meraklılara açıktır” diye konuştu.

Sürüş ve aktivitelerle dolu bir hafta sonu!

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2026 yılında da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği etkinlikte, Türkiye’de pazara sunulan modellerden henüz yollara çıkmamış modellere kadar, birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösteriyor. Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buluyor. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler kayıtlarını etkinlik alanında veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapabilecekler.