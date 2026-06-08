3-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Komatek Fuarı kapsamında TSM Global standında gerçekleştirilen imza törenine TotalEnergies Türkiye ve TSM Global üst yönetimi katıldı.

TSM Global’in distribütörlüğünü yaptığı Sumitomo iş makinelerinin yüksek performans beklentilerine yanıt vermek üzere geliştirilen Sumoil ürünleri, motor, hidrolik ve transmisyon yağı seçenekleriyle iş ve istif makinelerinin farklı ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor. Ağır çalışma koşullarında verimlilik, uzun ömür ve güvenilir performans hedefiyle formüle edilen Sumoil madeni yağları, uluslararası kalite standartlarına uyumlu yapısıyla zorlu şantiye koşullarında makinelerin operasyonel sürekliliğini destekliyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle özel bir anlam kazanan törende, TotalEnergies Türkiye ve TSM Global çevresel farkındalığa katkı sağlamak amacıyla 500 adet fidan bağışında bulundu. Bu adım, iki şirketin yalnızca ürün performansına değil, aynı zamanda çevreye duyarlı iş yapış biçimlerine de odaklandığını ortaya koydu.

TotalEnergies Türkiye, madeni yağ alanındaki uzmanlığıyla geliştirdiği ürünlerde yüksek kalite, verimlilik ve çevresel sorumluluk kriterlerini bir araya getiriyor. Avrupa kalite standartlarına uyumlu üretim yaklaşımıyla öne çıkan TotalEnergies Türkiye ürünleri, makinelerin performansını artırırken daha verimli kaynak kullanımını destekleyen çözümler sunuyor.

TotalEnergies Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Murat Selçuk, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “TSM Global ile yürüttüğümüz bu iş birliği, madeni yağ teknolojilerindeki uzmanlığımızı Sumitomo iş makinelerinin saha ihtiyaçlarıyla buluşturuyor. Sumoil madeni yağlarını, ağır çalışma koşullarında yüksek performans, dayanıklılık ve verimlilik sunacak şekilde özel olarak geliştiriyoruz. Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirdiğimiz imza törenini yaptığımız 500 fidan bağışıyla taçlandırmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. TotalEnergies Türkiye olarak kalite standartlarına uyumlu, performansı yüksek ve çevreye duyarlı ürünlerimizle iş ortaklarımızın operasyonlarına değer katmayı sürdüreceğiz.”

TSM Global Genel Müdür Yardımcısı Cem Bingöl ise törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sumitomo iş makineleri, zorlu saha koşullarında güvenilirlik ve yüksek verimlilik beklentisiyle tercih ediliyor. Bu beklentiyi destekleyen en kritik unsurlardan biri de doğru madeni yağ kullanımı. TotalEnergies Türkiye’nin uzmanlığıyla üretilen Sumoil madeni yağlar, müşterilerimize Sumitomo makinelerinden maksimum performans almaları için güçlü bir çözüm sunuyor. İş birliğimizin Dünya Çevre Günü’nde duyurulması ve fidan bağışıyla desteklenmesi, sürdürülebilirlik yaklaşımımız açısından da büyük önem taşıyor.”

Bir TSM Global ürünü olarak iş ve istif makineleri için özel üretilen Sumoil madeni yağları, üstün formülasyonu, geniş ürün seçeneği ve uluslararası standartlardaki kalitesiyle motor, hidrolik ve transmisyon yağı kategorilerinde pazarda tercih edilen çözümler arasında yer alıyor. Farklı iş kollarının yüksek kalite yağ ihtiyaçlarına yanıt veren Sumoil, özellikle zorlu şantiye koşullarında karşılaşılan ağır çalışma beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi.

TotalEnergies Türkiye ve TSM Global, bu iş birliğiyle Sumitomo iş makineleri kullanıcılarına yüksek performanslı, güvenilir ve çevreye duyarlı madeni yağ çözümleri sunmayı hedefliyor.