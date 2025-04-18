Açılış töreni; ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı Dr. Ruşen Kömürcü, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Fuarda, BKM, Halkbank, Karsan, Telenity, Tesla ve QNB gibi sektörün öncü kurumlarının yanı sıra, 50’den fazla ürün grubunda faaliyet gösteren 300'ün üzerinde marka yer alıyor. Yenilikçi çözümler, ilham verici konferanslar ve networking etkinlikleri ile Avrasya Teknoloji Haftası, teknoloji dünyasına yön veriyor.

"Avrasya Teknoloji Haftası her yıl büyüyecek"

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, fuarın ilk günü Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu. Etkinliğin sektörde büyük bir sinerji yarattığını belirten Onak, "Her yıl büyüyerek, katılımcı ve ziyaretçi sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Avrasya Teknoloji Haftası'nın önümüzdeki yıllarda bölgenin en büyük teknoloji buluşmalarından biri olacağına inanıyoruz" dedi. Onak ayrıca, fuarın sadece bir ticaret ve tanıtım platformu olmanın ötesinde, teknoloji ekosisteminde güçlü iş birliklerinin doğmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Avrasya Teknoloji Haftası, 19 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.