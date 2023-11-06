Son günlerde politikacılar, bilim insanları ve düşünce kuruluşlarının en çok konuştuğu ve tartıştığı konu; 3. dünya savaşı çıkar mı?

Bütün Batı ülkeleri, Asya ve Afrika’da ucuz hammaddeye erişimin zorlaşmasıyla birlikte eski sömürgeci düşüncelerini yeniden hortlatıyor. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel güç olan ABD; Asya’da, Afrika’da, Kuzey ve Güney Amerika’daki askeri üsleri ile dünyaya korku salıyor. Çünkü başlattığı tüm savaşlarda, Amerika kıtasında Kolombiya, Panama, Venezüella, Asya’da Vietnam-Kamboçya’da, Afganistan, Irak gibi bölgelerde büyük cinayetler işledi. Milyonlarca masumu öldürdü. Ancak asker gönderdikleri her ülkede yerli halkın müthiş direnişiyle bozguna uğradı ve askerlerini zar - zor tahliye etti.

Şimdi Suriye’deki askerlerini de iyice azalttı ve çekilme provaları yapıyor. Ancak, söz konusu İsrail olunca, savaş gemilerini İsrail’e destek için göndermeden de duramıyor. İsrail biterse ABD’nin Ortadoğu’daki zengin Arap devletlerinin liderlerini baskı altında tutma kozu kayboluyor. Tam da bu yüzden Ukrayna’daki çocuklar için gözyaşı döken ABD Başkanı ve Batı ülkelerinin liderleri söz konusu Gazzeli Müslüman çocuklar olunca “Savaşta masumlar da ölür” diyecek kadar adi ve iki yüzlü insanlara dönüşebiliyor.

SALDIRININ AMACI ENERJİ Mİ?

Ortadoğu ülkeleri dünyanın fosil enerji ve doğalgaz kaynaklarını elinde tutuyor. Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’yi ve Filistin topraklarını haritadan silme çabasının altında Gazze’deki zengin doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip olma arzusu var. Ayrıca Mısır ve İsrail’in enerji hatlarının güvenliğini sağlamak için Gazze’nin yok edilmesi planı da işliyor.

İsrail ve destekçisi ABD’nin bütün çabası; Filistin’de yaşayan Müslüman ve Hristiyan halkı “soykırımla” ortadan kaldırmak. İsrail tam da şu anda büyük bir soykırımı ABD’den aldığı destekle sürdürüyor.

DÜNYA FİLİSTİN İÇİN AYAKTA

İsrail’in Gazze’yi bombalamaya başladığı 7 Ekim’den bu yana en büyük tepkiyi, 28 Ekim’de 1.5 milyon İstanbullunun katıldığı Filistin ile dayanışma mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajıyla verdi. Aynı saatlerde Paris sokaklarını dolduran bir milyon insan ”Gazze’ye özgürlük, Filistin’e özgürlük ”diye haykırdı.

Hindistan’da, New York’ta, Londra’da yüzbinleri aşan halk, Filistin’de İsrail zulmünün durması için “Filistin’e özgürlük” diye haykırarak caddeleri doldurdu. Ukrayna’yı bombaladığı için Rusya lideri Putin’i “savaş suçlusu” ilan eden ABD ve AB liderleri İsrail Başbakanı Netenyahu’yu neden savaş suçlusu ilan etmiyor?

Tüm dünya İsrail devleti ve Başbakanı Binyamin Netenyahu savaş suçlusu ilan etmeli, değil mi?

CUMHURİYETİN 100.YILINI COŞKUSU

Dünyanın tüm dikkatleri İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma çevrilmişken, dünyada hayat devam ediyor. Türkiye kuruluşunun 100. Yılını coşkuyla kutluyor.

Asya ve Afrika’da ülkelerinin ekonomik büyüme çabalarını ABD doları frenliyor. Dış ticarette tüm ülkelerin ABD doları baskısından kurutulması ve yerli paralarla ticarete önem vermesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılını coşkuyla kutluyor. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kurtuluş savaşını zaferle taçlandıran Türk milleti 29 Ekim 1923’te Ankara’da Cumhuriyeti ilan etti. Tam 100 yıl geçti. Türkiye bu yüzyılda dünyada yeniden en güçlü devletlerden biri olmak için büyük çaba harcadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılından bu yana New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sürekli “Dünya 5’den büyüktür. Daha adil bir düzen kurulmalıdır” diye haykırıyor. Bu çağrılar Türkiye’nin yeni 100 yılda dünyanın en güçlü devletlerinden biri olacağının haykırışları…

TÜRK FİRMALARI KÜRESEL MARKA

Değerli okuyucular, bu sayımızda dünyanın en stratejik sektörlerinden biri haline gelen lojistik sektörünü ve bu sektöre yatırım yapan Türk firmaların dünyaya açılma süreçlerini kapak konusu olarak işledik. Türkiye’de lojistik sektörünün buluşma arenası olan Logitrans Fuarı’na katılan firmalarla ilgili hazırladığımız özel dosyamızı beğeneceğinizi umuyorum.

Ayrıca Tüm dünyada en büyük savaşların nedeni olarak gösterilen enerji kaynakları, kamu ve özel sektör eliyle yeni yatırımlarla büyürken kıtadan kıtaya enerji nakil yolları yeni ülkelerin sisteme dahil olmasıyla giderek küreselleşiyor. Zengin enerji kaynaklarına ve enerji hatlarına sahip olan ülkelerin de zenginlikleri her geçen gün artıyor.

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