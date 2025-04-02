Ferdi Tayfur'un Vefatı

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Marmaris'teki evinde rahatsızlanmasının ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırılan Tayfur, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmlerindeki rolleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahipti.​

Edip Akbayram'ın Hayata Vedası

Anadolu rock ve protest müziğin önemli isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti. Akbayram, özellikle "Bekle Bizi İstanbul" şarkısıyla hafızalarda yer edinmişti.​

Yeşilçam'ın Efsanesi Filiz Akın'ın Ölümü

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası" olarak anılan Akın, 1962-1975 yılları arasında 120'ye yakın filmde rol alarak sinemaya büyük katkılar sundu.​

Volkan Konak'ın Ani Kaybı

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak, özgün müziği ve sahne performanslarıyla tanınıyordu.