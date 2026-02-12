Sanatçı, elektronik pop tınılarıyla şekillenen ilk teklisi **“CapitaliZoo”**yu Dola Music etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu.

Duygusal derinliği ve güçlü hikâye anlatımıyla tanınan Beren, oyunculukta ortaya koyduğu bilinçli ve özgün duruşunu bu kez müziğe taşıyor. “CapitaliZoo”, modern elektronik altyapıyı koro dokuları ve katmanlı vokallerle birleştirirken, dünyaca ünlü Snarky Puppy grubunun kurucusu Michael League’in bas gitar performansıyla dikkat çekiyor. Şarkının ortak prodüksiyonunda ise Kenan Doğulu’nun imzası bulunuyor. Parça, Türkiye’de canlı olarak kaydedildi.

“CapitaliZoo”, bireyin kimliğini kapitalist düzen ve toplumsal beklentiler arasında yeniden tanımlama çabasını güçlü bir anlatıyla ele alıyor. Beren, şarkının çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor:

“CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz. Sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına bir övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım.”

Şarkının miksini Grammy ödüllü ses mühendisi Brendan Morawski, mastering’ini ise dünyaca ünlü ses teknisyeni Dave Collins üstlendi. Dolby Atmos versiyonu ses mühendisi Erkan Adlin tarafından hazırlandı. Klip yönetmen koltuğunda VMA ödüllü Ecem Lawton otururken, koreografi Marvin Brown imzası taşıyor. Beren’in klipteki stil çalışmaları ise Super Bowl şovlarının stylisti Joey Thao tarafından hazırlandı.

“CapitaliZoo”, Beren’in bu yıl yayımlanması planlanan ilk EP’si **“Exuberance”**ın da habercisi niteliğinde. EP’de Anadolu ruhu; elektronik pop, R&B ve blues unsurlarıyla harmanlanarak dinleyiciye sunulacak.

Beren, oyunculuktaki başarısını müzik sahnesine taşırken, “CapitaliZoo” ile yalnızca bir şarkı değil; kimlik, özgürlük ve içsel farkındalık üzerine güçlü bir manifesto ortaya koyuyor.