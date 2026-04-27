Lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, ikincilik hedefinin de tehlikeye girmesi yönetimi harekete geçirdi. Maçın ardından artan eleştiriler ve performans sorgulamaları sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun bugün olağanüstü bir toplantı yapacağı öğrenildi.

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre toplantı saat 14.00’te başlayacak. Kritik zirvede sezonun kalan bölümü, takımın performansı ve teknik yapılanma dahil birçok konunun masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Toplantıya teknik heyetten Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek’in davet edilmediği, görüşmelerin yalnızca yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacağı bildirildi.

Kulüp içinde “radikal kararlar” ihtimalinin gündemde olduğu konuşulurken, derbi sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da sürece dikkat çekmişti. Torunoğulları, “Yönetim olarak ve takım bazında bazı kararlar alacağız. En kısa sürede bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirip kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıdan çıkacak kararların, sezonun kalan bölümünde takımın yol haritasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.