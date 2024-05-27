27 Mayıs’ın yıl dönümünde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi kapalı tutuldu

Menderes’i anmak ve hatıralarını yaşamak isteyenler Menderes’in köyü Koçarlı Çakırbeyli’deki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi kapalı olduğu için kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Yaşadıkları karşısında şaşıran ziyaretçiler böylesine önemli bir günde Demokrasi Müzesi’ni gezemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde ’pazartesi günleri müzeler için tatil olduğu’ gerekçesi ile kapalı tutuldu. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki müzenin böyle bir günde kapalı tutulması şaşkınlığa neden olurken, o günleri yaşayan bazı yaşlı çınarlar kapalı tutulan müzenin önünde Adnan Menderes’i gözyaşları içinde anlattılar.

Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi’nde bulunan ve eski Başbakan Adnan Menderes’in adını taşıyan Demokrasi Müzesi, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Aydın Valiliği tarafından yapımı tamamlanarak 15 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile hizmete açıldı. Müze kısa sürede kentin önemli ziyaret noktalarından biri haline gelerek, ziyaretçilerle doldu taştı. Adnan Menderes’in yaptığı eserlerden, tarım yapmak isteyen halka dağıttığı arazilerin tapulara, 27 Mayıs 1960 darbesini anlatan mecmualardan Merhum Menderes’in kişisel eşyalarına kadar binlerce eserin sergilendiği Demokrasi Müzesi, hain darbenin 64. yılında ziyaretçi kabul etmedi.

“Darbenin yıl dönümünde müzeyi kapattılar”

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM’nin feshi, ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti. Darbenin 64’üncü yılında ise merhum Menderes’in aziz hatıralarının sergilendiği, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki müzenin kapalı tutulması şaşkınlığa neden oldu. Aydın İl Kültür Müdürlüğü’ne bağlı görevliler 27 Mayıs dolayısıyla müzeyi ziyaret etmek isteyenlere "Bugün pazartesi ve pazartesi günü müzeler kapalı olur. Müzeyi ziyaret etmek için başka bir gün gelmelisiniz" diyerek geri çevirdiler.

O günleri yaşayan vatandaşlardan 75 yaşındaki Mustafa Katırcı, 27 Mayıs’ta kapalı tutulan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi önünde Menderes’i anlatırken zaman zaman duygularına hakim olmayıp gözyaşı döktü. Katırcıoğlu "Rahmetli Adnan Menderes Çakırbeyli’den. Kendisi Başbakanlık yaptı. Türkiye’nin ilk gözünü açan O’dur. Motorlu araçları, traktörleri, ziraat aletlerini hepsini O getirdi. Dedelerimizden, babalarımızdan duyduğumuza göre Türkiye’yi aydınlığa kavuşturan bir isim. Çok muhterem biri" diye konuştu.

Mustafa Katırcı’nın eşi Fatma Katırcı ise, "Ben geçen sene geldim gezdim ve çok güzeldi. Menderes’in yaptıkları ve yaşantısını yaşatıyorlar. Nasıl yaşadı, neler yaptı ve nasıl öldüğüne dair bir sürü anlatım var" dedi. Menderes’i yad etmek üzere müzeye gelip içeri alınmadığı için geri dönen vatandaşlardan Germencik’in Dağkaraağaç köyünden 86 yaşındaki Hüseyin Aydın ise Menderes ve dönemine ilişkin hatıralarından söz ederek, "Menderes idam edildiği zaman muhalefet her yerde çalgı çaldırdı. Ne kadar kızsam da çarem yok. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı" dedi. Aydın, 27 Mayıs’ta kapalı tutulduğu için gezemediği Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin kapısından ayrılıp o dönemki acı hatıraları hatırlayıp Adnan Menderes’i anmak için çiftliğine ve köyüne gitmek üzere döndü.