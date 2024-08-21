İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki tüm yabancıların adres tahkikatlarını yaptırdıklarını belirterek, “Tek tek sayıyoruz. Türkiye’de net ne olduğunu biliyoruz.” dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca, Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen harekâtlar sonrasında oluşturulan güvenli bölgeler sayesinde göçü kaynağında durdurduklarını belirtti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sabah Gazetesi’nin sorularını yanıtladı, Türkiye’nin göç politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayılarına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, 3 milyon 103 bin 606’sı geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler, 1 milyon 109 bin 25’i ikamet izniyle kalanlar ve 224 bin 698’i uluslararası koruma kapsamındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 437 bin 325 yabancı bulunduğunu belirtti.



Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 2 milyon Afrikalı bulunduğu iddialarının doğru olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalının Türkiye’ye geldiğini ve 6 milyon 445 bininin çıkış yaptığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 142 bin 423’ünün ikamet izni ile kaldığını, vize süresi devam edenlerin sayısının ise 7 bin 302 olduğunu kaydetti. Geriye 25 bin 109 kişinin kaldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, Frontex verilerinde -Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalı’nın Avrupa’ya geçtiğinin- belirtildiğini hatırlatarak söz konusu Afrikalıların bu kişiler arasında olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.



Adres Tahkikatı Yapıyoruz, Türkiye’de Net Ne Olduğunu Biliyoruz



Bakan Yerlikaya, 2023 yılının Eylül ayından başlayarak geçici koruma altındaki Suriyeliler, ikamet izinliler ve uluslararası koruma altındakilerin tamamına yönelik gerçekleştirilen adres tahkikatları hakkında da açıklamalarda bulundu. 3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146’sının adres bilgilerinin güncel olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Onlara 90 gün süre verdik. Arapça ve Türkçe mesaj gönderdik, ‘Adresinizi güncelleyin’ dedik. 203 bin 978 Suriyeli adresini güncelledi. 130 bin 430’u da randevu aldı. Geriye 396 bin 738 kaldı.” diye konuştu.



Şimdiye kadar adres bilgilerini güncellemeyenler için 14 günlük bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Süre bittiğinde 60 günlük ikinci dönem başlıyor. Kendilerine tekraren çağrı göndereceğiz. Ve ardından kamu hizmeti sunumunu askıya alacağız.” dedi.



Bakan Yerlikaya, Frontex verilerine dikkat çekerek adres güncellemesi yapmayan Suriyelilerden bazılarının Avrupa’ya geçenler arasında olabileceğine işaret etti. Bakan Yerlikaya, “Adres tahkikatlarını yapıyoruz. Tek tek sayıyoruz. Türkiye’de net ne olduğunu biliyoruz.”



Haziran 2022'den Bu Yana Yeni Suriyeli Kaydı Yok



Yeni Suriyeli kaydının yapılmadığını bildiren Bakan Ali Yerlikaya, “2022 Haziran ayından beri yeni hiçbir Suriyelinin kaydını yapmadık.” dedi.



Göçü Kaynağında Durdurduk



Bakan Yerlikaya, Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen harekâtlar sonrasında oluşturulan güvenli bölgeler sayesinde göçü kaynağında durdurduklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, “Suriye’de hem terör koridoruna karşı hem de göçü önlemek için güvenli bölge oluşturduk. 3 milyonu İdlib olmak üzere sınırlarımızın yakınında 7 milyon insan yaşıyor. Sınırımızdan bu tarafa geçirmiyoruz. 911 km duvar yaptık. Göçü kaynağında durdurduk.” şeklinde konuştu.



Bakan Yerlikaya, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyeli sayısının son bir yılda 132 bin 288, son 5 yılda ise 687 bin 706 olduğunu söyledi.



Düzensiz Göçle Mücadelede 5 Aşamalı Strateji



Bakan Yerlikaya, kaynağında başlayan ve yine kaynağında sonlanan bir anlayışla yürütülen ve 5 aşamadan oluşan düzensiz göçle mücadele stratejisine de değindi. Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göç ve göçmen kaçaklığı ile mücadele stratejimiz; sorunu kaynağında çözme, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde yakalama, düzensiz işgücü göçüyle mücadele ve etkin sınır dışı mekanizması ilkelerine dayanıyor.” dedi.



Sınır Güvenliği için 950 Milyon Dolar Harcama Yapıldı, Bu Yıl 136 Milyon Dolar Bütçe Ayrıldı



Sınırlarda alınan üst düzey güvenlik tedbirlerini anlatan Bakan Yerlikaya, sınır güvenliğine bugüne kadar 950 milyon dolar (30 milyar lira) harcama yapıldığını, 2024 yılı için de 136 milyon dolar (4.5 milyar TL) bütçe ayrıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, “1253 kilometre güvenlik duvarı, 1715 devriye yolu, 1282 km aydınlatma, 36 kilometre sedde, 368 kamera ve algılayıcı, 198 adet asansörlü kule, 362 elektro optik kule, 284 termal kamera ve 139 keşif gözetleme aracını devreye soktuk.” dedi.



Dünyanın Merakla İzlediği Mobil Göç Noktası Araçlarımızın Sayısını 350’ye Çıkaracağız



Düzensiz göçle mücadelede kilit görev gören Mobil Göç Noktası araçlarıyla ilgili ise Bakan Yerlikaya, “Dünyanın merakla izlediği, Mobil Göç Noktası araçlarımız 268 adet oldu. Bu yıl 350’ye çıkarıyoruz. 75’i İstanbul’da. 1 milyon 187 bin 790 kişiye ‘kimliğinizi görebiliyor miyiz?’ diye sorduk. 126 bin 766 düzensiz göçmen tespit ettik.” ifadelerini kullandı.



Politikamız: Geliş Amacına Uygun Vize, Kalış Amacına Uygun İkamet



Düzenli göç politikasındaki Türkiye’ye geliş amacına uygun vize ve kalış amacına uygun ikamet konusuna dikkat çeken Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: “Turist olarak giriş yapıyor, 6 ay geziyor. Sonra, ‘Ben ikamet izni almak istiyorum’ diyor. Politikamız şu; ne niyetle geldiysen o niyetle gidersin. Turist olarak mı geldin, ‘Ben çobanlık yapmak istiyorum’ diyemezsin. Memleketine git. Oradan çalışma iznine müracaat et, ben seni değerlendireyim. Niyetini söyle ona göre ikamet iznini vereyim.”



İkamet İzni Başvuruları Noterler Üzerinden Yapabilir



Bakan Ali Yerlikaya, bilim, sanayi, ekonomi vb. alanlarda fayda sağlayacak olan, kanunlara uygun olarak Türkiye’ye gelen yabancıları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili de açıklamalar yaptı. İkamet izni ile Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar tarafından yapılan başvurulara ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı ile Noterler Birliği arasında protokol imzalandığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, isteyen yabancının ikamet izni başvurularını noterler üzerinden yapabileceğini kaydederken, “Göç idarelerinde kuyruklar olmayacak” dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında uluslararası öğrencilerin de il göç idaresi müdürlüklerine gitmeden, üniversitelerin öğrenci işleri aracılığıyla ikamet başvurusu yapabildiğini vurguladı.



Türkiye’ye Girişte Parmak İzi Dönemi



İçişleri Bakanı Yerlikaya, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek önemli bir projeyi de açıkladı. Bakan Yerlikaya, ABD ve İngiltere’de olduğu gibi Türkiye’ye girişlerde artık parmak izi alınacağını söyledi.



Suriyelilerin Kimlikleri Çipli Hale Getirilecek



Bakan Yerlikaya, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kimliklerinin değişeceğine de dikkat çekti. Yeni kimliklerin “çipli” hale getirileceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, yeni kimliklerin basımına başlandığını aktarırken, bu kimliklerin taklit edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.



Yeni Doğan Türk Vatandaşı Olmuyor



Bakan Yerlikaya, Türkiye’de doğan Suriyeli bebeklerin Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi. Bakan Yerlikaya, “Yanlış bir algı var. Suriyeli, Türkiye'de doğdu diye zannediliyor ki Türk vatandaşı oluyor. Öyle değil. ABD'deki gibi doğuma dayalı vatandaş olmuyor.” ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya ayrıca, 13 yılda Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 238 bin 733 olduğunu, bu kişilerin de Türkiye’de iş kuran veya iş gücüne önemli katkıda bulunanlar olduğunu dile getirdi.