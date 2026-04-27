"3.000 Liralık Ruj Kılıfı mı?"

Videoda samimi bir dille içini döken genç kadın, ekonomik gerçeklerle sosyal medya baskısı arasındaki uçuruma dikkat çekti. "Kazık kadar insanım, paşa torunu değilim" diyen kullanıcı, neden sadece kılıfı bir servet değerinde olan rujları veya aslında hiç sevmediği peluş oyuncakları satın alma ihtiyacı hissettiğini sorguladı.

İnfluencer Zorbalığına Dikkat Çekti

Genç kadın, bu "uyanışının" sadece bütçesiyle ilgili olmadığını, asıl meselenin sosyal medyadaki "statü kaygısı" ve gizli "zorbalık" olduğunu vurguladı. Özellikle TikTok gibi platformlarda yaratılan "mükemmel hayat" ve "lüks tüketim" imajının, gençleri aslında ihtiyaç duymadıkları bir yaşam tarzına hapsettiğini ifade etti.

"Aslında bu konuda konuşmayacaktım çünkü bir kanaat önderi değilim. Ama kimsenin bu konuyu dürüstçe masaya yatırmadığını fark ettim. Toplumsal olaylara duyarsız kalan, sadece 'pigmentine bakın, 3.000 lira ama değer' diyen influencer'lar yüzünden kıstaslarımız değişti."

Tüketim Değil, Özgürlük!

Videonun sonunda, alışveriş tercihlerini markaların prestijine göre değil, kendi gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendireceğini belirten genç kadın; "Ben oyuncak sevmem ki, neden alıyorum?" sorusuyla binlerce takipçisini de kendi alışkanlıklarını sorgulamaya davet etti.