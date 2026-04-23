Tarihi önemi: Egemenlik millete geçti

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte Türk milletinin egemenliği resmen ilan edildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan işgal ve zorluklara karşı millet iradesini esas alan bu adım, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı en kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ederek hem ulusal egemenliğin önemine dikkat çekti hem de çocuklara duyduğu güveni tüm dünyaya ilan etti.

Türkiye’den dünyaya yayılan bir bayram

23 Nisan, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanından çocukların katılımıyla uluslararası bir boyut kazandı. UNESCO tarafından da desteklenen etkinliklerle farklı ülkelerden gelen çocuklar, kültürel gösteriler ve etkinliklerle bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

Her yıl düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında çocuklar, barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vererek dünya barışına katkı sunuyor.

Resmi törenler ve etkinlikler

Türkiye genelinde bugün düzenlenen törenlerde öğrenciler şiirler okuyor, halk oyunları sergileniyor ve çeşitli gösteriler gerçekleştiriliyor. Başkent Ankara başta olmak üzere birçok ilde resmi kutlama programları yapılırken, çocuklar temsili olarak devlet makamlarına oturarak yönetime katılma deneyimi yaşıyor.

Okullarda, belediyelerde ve kamu kurumlarında düzenlenen etkinlikler gün boyu devam ederken, meydanlar bayraklar ve çocukların neşesiyle renkleniyor.

Geleceğe verilen mesaj

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir kutlama günü olmanın ötesinde, milli iradenin önemini ve çocukların gelecekte üstleneceği rolü hatırlatan bir anlam taşıyor. Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü, bugün de Türkiye’nin demokrasi anlayışının temelini oluşturuyor.

Bu özel gün vesilesiyle çocuklara daha iyi bir gelecek bırakma sorumluluğu bir kez daha hatırlanırken, barış, sevgi ve kardeşlik mesajları ön plana çıkıyor.

Coşku ve umut bir arada

Yurdun dört bir yanında yankılanan çocuk sesleri, 23 Nisan’ın yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmanın da sembolü olduğunu gösteriyor. Ulusal egemenliğin 106. yıl dönümünde, Türkiye bir kez daha birlik ve beraberlik içinde bayram coşkusunu yaşıyor.