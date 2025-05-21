Kuyumcukent’te uzun yıllardır kuyumculuk yapan Nasır Amcalar, 22 ayar gram altının piyasada rahatlıkla bulunabildiğini söyledi. Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Amcalar, “Elimizde 22 ayar gram altınlar mevcut. Kuyumcukent’te hangi dükkâna giderseniz gidin rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikle düğün sezonlarında bu tür altına talep daha da artıyor” dedi.

“Düğünlerin Gözdesi: 22 Ayar Gram Altın”

Amcalar, 22 ayar gram altının iki farklı şekilde piyasaya sunulduğunu belirtti: “Birincisi 24 ayar gram altın gibi kapalı paketlerde satılan model, diğeri ise çeyrek altına benzer kulplu versiyonu. Genelde takı amaçlı kullanılan kulplu modeller daha çok tercih ediliyor. Her iki ürün de aynı değere sahip, sadece kullanım amacı farklı.”

22 Ayarla 24 Ayar Arasında 250-300 TL Fiyat Farkı Var

Altının ayarına göre fiyat farkının değiştiğini belirten Amcalar, “Şu anda 24 ayar gram altın 4.180 TL civarında satılıyor. 22 ayar gram altın ise 3.950 TL’den alıcı buluyor. Yatırım için genellikle 24 ayar tercih edilirken, takı olarak kullanılacaksa 22 ayar ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“1 Gram Altının Altında Bulmak Zor”

Sadece 1 gramın altında olan 22 ayar ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çeken Amcalar, “Darphane bu tür altınların basımını sınırladığı için 1 gram altının altındaki ürünleri bulmak gerçekten zor. Ancak 1 gram ve üzeri 22 ayar altınlar konusunda piyasada hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Kuyumcular, vatandaşların söylentilere değil güvenilir kaynaklara kulak vermesi gerektiğini vurgularken, 22 ayar altının düğün sezonunun en çok tercih edilen ürünü olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.