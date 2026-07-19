Süresi içinde yapılmayan ödemeler için gecikme faizi uygulanacağından, işlemlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor.

MTV İkinci Taksit Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Araç sahipleri, MTV borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgileriyle şifreye ihtiyaç duymadan borç görüntülenebiliyor ve ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme yapılabilecek diğer kanallar ise şunlar:

GİB Mobil uygulaması

Vergi tahsilatına yetkili bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri

Banka şubeleri

Vergi daireleri

PTT şubeleri

PttBank Mobil

PttMatikler

2026 MTV Tutarları Güncellendi

Bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 18,95 artırıldı. Güncel tarifeye göre yıllık MTV tutarları araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre değişiklik gösteriyor.

Örnek olarak;

1.3 litreye kadar motor hacmine sahip 1-3 yaş otomobiller için yıllık MTV 6.903 TL

1.3-1.6 litre arası araçlarda 12.028 TL

1.6-1.8 litre arası araçlarda 21.252 TL olarak uygulanıyor.

En yüksek yıllık MTV tutarı ise 274.415 TL seviyesine ulaşıyor.

Güvenli Ödeme Uyarısı

Yetkililer, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını istiyor. MTV ödemelerinin yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve yetkili bankaların resmi dijital kanalları üzerinden yapılması öneriliyor.

Son Günü Beklemeyin

31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi devreye gireceğinden, araç sahiplerinin işlemlerini yoğunluk yaşanmadan tamamlamaları önem taşıyor.