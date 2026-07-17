Şirket, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Hannover’de düzenlenecek IAA Transportation 2026 fuarı öncesinde, algılama sensörlerine dayalı otomatik direksiyon destek sistemi ve koordineli alçaltma fonksiyonunu bir araya getiren City Bus Assist çözümünü tanıttı. ZF ayrıca, şasi teknolojileri ile gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) yazılım tabanlı olarak entegre eden yaklaşımı sayesinde otobüs üreticileri ve toplu taşıma işletmecilerinin güvenlik, operasyonel verimlilik ve toplam sahip olma maliyetinde önemli kazanımlar elde etmesine katkı sağlıyor.

Yoğun şehir trafiğinde ilerleyen bir şehir içi otobüsü, bir sonraki durağına yaklaşırken sürücü, otomatik direksiyon desteği sayesinde aracı kaldırıma hassas bir şekilde yönlendirebiliyor. Süspansiyon sistemi ise yolcuların basamaksız şekilde inip binebilmesi için aracı otomatik olarak kontrollü biçimde alçaltıyor. Aynı anda frenleme sistemi, otobüsün yavaşlamasını dengeli ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirerek yolcular için daha konforlu bir yolculuk sunuyor. Sonuç olarak hem sürücü hem de yolcular açısından durak manevrası güvenli, akıcı ve konforlu bir deneyime dönüşüyor.

ZF’nin, IAA Transportation 2026 öncesinde düzenlediği CV Tech Day basın etkinliğinde sergilenen bu senaryo, yakın gelecekte şehir içi toplu taşımada günlük operasyonların bir parçası haline gelebilecek. ZF, toplu taşıma işletmecilerine güvenliği, operasyonel verimliliği, toplam sahip olma maliyetini ve yolcu konforunu artırmaya yönelik entegre sistemler, yeni nesil özellikler ve yazılım tabanlı araç zekâsı çözümleri sunuyor.

ZF Ticari Araç Çözümleri Ar-Ge Başkanı Ivan Brajdic, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Karmaşık şehir içi ulaşım ortamlarında otobüslerin aynı anda birçok beklentiyi karşılaması gerekiyor. Yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını korurken, dur-kalk trafiğinde konforlu bir sürüş sunmaları ve aynı zamanda güvenilir şekilde çalışmaya devam etmeleri büyük önem taşıyor. Biz de gelişmiş sürücü destek sistemleri, şasi kontrol sistemleri ve yazılım fonksiyonlarını birbirine bağlayan entegre sistem zekâsı geliştirerek sürücülere kritik anlarda destek oluyor; yolcu konforunu ve erişilebilirliği artırırken filo operasyonlarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlıyoruz.”