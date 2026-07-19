2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer alan Malatyalı Hamza İncebay, sınav hazırlık sürecinde uyguladığı disiplinli çalışma programıyla dikkat çekti.

Sınav maratonuna 7'nci sınıfta başladığını belirten 14 yaşındaki İncebay, 8'inci sınıfta çalışma temposunu kademeli olarak artırdığını ifade etti. Başarının en önemli unsurunun hedef belirlemek olduğunu vurgulayan İncebay, düzenli ve istikrarlı çalışmanın sonuç getirdiğini söyledi.

Her gün paragraf soruları çözdüğünü, bol bol kitap okuduğunu ve deneme sınavlarını ihmal etmediğini dile getiren başarılı öğrenci, dikkat eksikliğini azaltmak amacıyla sudoku çözdüğünü de belirtti. Deneme sınavlarının hem hız hem de hata analizi açısından büyük katkı sağladığını ifade eden İncebay, bu yöntemin sınav performansını önemli ölçüde geliştirdiğini kaydetti.

Sınav yılı boyunca teknolojiyi bilinçli şekilde sınırlandırdığını söyleyen İncebay, 8'inci sınıfın başında akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon kullanmaya başladığını belirtti. Yaklaşık bir yıl boyunca akıllı telefondan uzak kaldığını ifade eden başarılı öğrenci, sınava yaklaştığı dönemde televizyon izlemeyi de bıraktığını söyledi.

Lise tercihinde ilk sıraya İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdığını açıklayan İncebay, ardından Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'ni tercih ettiğini belirtti. Gelecekte mühendis olmayı hedeflediğini söyleyen İncebay, yabancı dilini geliştirerek uluslararası alanda başarılı projelere imza atmak istediğini ifade etti.

Hamza İncebay'ın annesi Emine İncebay ise oğullarının başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, süreç boyunca öğretmenlerinin desteğinin önemli katkı sağladığını dile getirdi. Baba Lütfi İncebay da başarının; öğrenci, aile ve okulun uyumlu iş birliğiyle geldiğini vurgulayarak, oğullarının yoğun emeğinin karşılığını aldığını söyledi.