Yeniden Değerleme Oranı Düşürüldü

Resmi karara göre, 2026 yılında vergi ve harçlara uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu düzenleme, IMEI kayıt ücretinde de artışın daha sınırlı kalmasını sağladı.

Eğer oran yüzde 25,49 olarak uygulanmış olsaydı, IMEI kayıt ücreti 57 bin 240 TL seviyesine çıkacaktı.

Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat

Yurt dışından satın alınan akıllı telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydının, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde cihaz, mobil şebekelere kapatılıyor.

2 Yılda 1 Telefon Kuralı Devam Ediyor

Mevcut uygulamaya göre bir kişi, iki yıl içerisinde yalnızca bir adet yurt dışı cihazın IMEI kaydını kendi üzerine yaptırabiliyor. Bu kural 2026 yılında da geçerliliğini koruyor.

IMEI Ücreti Telefon Fiyatlarını Aştı

Son yıllarda IMEI kayıt ücretlerinde yaşanan hızlı artış, yurt dışından telefon getirmenin cazibesini önemli ölçüde azalttı. 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 TL’lik IMEI ücreti, birçok orta segment akıllı telefonun satış fiyatını geride bırakmış durumda.