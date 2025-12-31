Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize’den İstanbul’a yapılan uçuşların yetersizliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, 2026 yılı itibarıyla ek seferlerin devreye alınacağını duyurdu.

Rize’de bir otelde düzenlenen THY Tanıtım Programı’na; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sivil toplum kuruluşları ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

“Rize-İstanbul uçuşları 2026’da rahatlayacak”

Programda konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize’den İstanbul’a olan uçuş talebinin her platformda dile getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndan saat 21.00’de günde bir sefer düzenliyoruz. Uçak ardından tekrar geri dönüyor. İkinci seferimiz ise nisan ayında devreye girecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sefer talepleri var. Yaz döneminde Sabiha Gökçen’e de ilave seferler planlıyoruz. 2026 yılında İstanbul’dan Rize’ye ilave 10 sefer koyarak bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız.”

Turizm ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Planlanan ek seferlerin, Rize turizmi, bölge ekonomisi ve gurbetçi vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor. Özellikle yaz aylarında artan yolcu talebinin karşılanmasıyla birlikte Rize-Artvin Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin daha verimli kullanılması hedefleniyor.