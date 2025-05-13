Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri doğrultusunda hazırladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, 2025 yılının ilk üç ayında Türkiye, toplamda 3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başardı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %89’luk dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

Mart Ayında 1 Milyar Dolarlık Yatırım Girişi

Mart 2025’te gerçekleşen toplam 1 milyar dolarlık UDY girişinin dağılımı da sektör ve yatırım türleri açısından analiz edildi. Bu dönemde 441 milyon doları yatırım sermayesi olarak Türkiye’ye giriş yaparken, 502 milyon doları borçlanma araçları yoluyla gerçekleşti. Ayrıca, yabancı uyruklulara yapılan gayrimenkul satışları 149 milyon dolarlık hacimle katkı sağladı. Mart ayı içinde 66 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ise toplam UDY üzerinde sınırlı aşağı yönlü etki oluşturdu.

2024 Verileri Revize Edildi: Yıllık Yatırım 11,7 Milyar Dolara Ulaştı

TCMB’nin son verileriyle birlikte, 2024 yılına ait UDY girişleri de yukarı yönlü revize edildi. Önceki tahminlerde 11,3 milyar dolar olarak açıklanan 2024 UDY toplamı, güncellenen verilerle 11,7 milyar dolara yükseldi. Böylece 2024’teki artış oranı da %6’dan %10’a çıkmış oldu.

Toptan ve Perakende Ticaret Yatırımın Lokomotifi Oldu

2025’in ilk çeyreğinde yatırım sermayesi girişleri 1,8 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın neredeyse yarısı (%48) olan 863 milyon dolarlık bölümü ‘Toptan ve Perakende Ticaret’ sektöründe gerçekleşti. Onu %9’luk paylarla ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ ile %8’lik paya sahip ‘Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Optik Ürünler İmalatı’ sektörleri izledi.

Mart ayında özelinde ise ‘Bilgisayar ve Elektronik Ürünler İmalatı’ %23’lük pay ile öne çıktı. Ardından ‘Toptan ve Perakende Ticaret’ (%20), ‘Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler’ (%9), ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ (%9) ve ‘Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri İmalatı’ (%8) gibi sektörler dikkat çekti.

Kazakistan Zirvede: İlk Çeyreğin Lider Yatırımcıları

Yatırımların kaynak ülkeleri incelendiğinde, 2025’in ilk çeyreğinde en büyük yatırımcı ülke Kazakistan oldu. Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinin %34’ü bu ülkeden sağlandı. Kazakistan’ı %10 ile Hollanda, %9 ile ABD ve Almanya, %7 ile ise İsviçre takip etti.

Kaynak bölgeler bazında ise Asya ülkeleri ilk sırada yer aldı. ‘Diğer Asya Ülkeleri’ grubu, %39’luk payla Türkiye’ye en çok yatırım gönderen bölge olurken, Avrupa Birliği ülkeleri (AB27) %31’lik payla ikinci sırada konumlandı. Amerika kıtası %10’luk oranla üçüncü sıraya yerleşti.

Mart Ayında Avrupa Ülkeleri Öne Çıktı

Mart ayına özel aylık verilerde, Avrupa ülkelerinden gelen yatırımların ağırlığı dikkat çekti. Bu dönemde Almanya %21 ile en büyük yatırımcı ülke olurken, onu %17 ile Fransa, %12 ile Hollanda, %10 ile Avusturya ve %7 ile Azerbaycan izledi.