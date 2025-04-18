Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısında da yüzde 23,8'lik bir düşüş yaşanırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 arttı. Kapanan şirket sayısında ise yüzde 5,6'lık bir artış görülürken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1 oranında yükseldi. Öte yandan kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3'lük bir azalış kaydedildi.

Mart Ayında Kurulan Şirket Sayısında Azalma

Mart 2025'te kurulan şirket sayısı, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında gerilerken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 21,2'lik bir düşüş oldu. Buna karşılık, mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,2 oranında artış kaydedildi.

Aynı ay kapanan şirket sayısı yüzde 15,1, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Mart ayında kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 16,5'lik bir azalma oldu.

Aylık Bazda Da Düşüş Sürüyor

Şubat 2025'e kıyasla mart ayında kurulan şirket sayısında yüzde 8,3, kurulan ticari işletme sayısında yüzde 11,1 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 1,1 oranında azalma meydana geldi. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 55,3 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,8'lik bir düşüş yaşandı.

Ticaret, İnşaat ve İmalat Sektörleri Öne Çıktı

Mart ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin büyük bölümü ticaret, inşaat ve imalat sektörlerinde faaliyet gösterdi. Toplamda 2 bin 605 şirket ve kooperatif ticaret, bin 181'i inşaat, bin 176'sı ise imalat sektöründe kuruldu.

Gerçek kişi ticari işletmelerin dağılımına bakıldığında ise, 538 işletmenin inşaat, 382 işletmenin toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112 işletmenin ise imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladığı görüldü.

Öte yandan, mart ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 689'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 273'ü imalat ve 168'i inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin 466’sı ticaret, 201’i inşaat ve 106’sı imalat sektöründe yer aldı.