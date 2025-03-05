Verilere göre, 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %84,2 oranında artarak 943 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %95,5 artış göstererek 26 bin 259 TL'ye çıktı.

Mevsimlik İşçilerin Ücret Artışları

Mevsimlik erkek tarım işçilerinin günlük ücretleri %84,8 artarak 1.007 TL'ye ulaşırken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise %85,9 oranında bir artışla 890 TL oldu. En yüksek günlük ücret ödemesi ise Rize ilinde gerçekleşti. Erkek işçilere 2 bin 32 TL, kadın işçilere ise 1.960 TL ödeme yapıldı. En düşük ücret ödemeleri ise sırasıyla erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde görüldü.

Sürekli Tarım İşçilerinin Ücret Artışları

Sürekli tarım işçilerine yapılan ücret artışları da oldukça dikkat çekici. Erkek sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri %94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL'ye, kadın işçilerin ise %90,5 artışla 19 bin 328 TL'ye çıktı. Sürekli erkek işçilere yapılan en yüksek ödeme ise 39 bin 133 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. Kadın işçilere ise en yüksek ödeme 18 bin 152 TL ile İzmir ilinden yapıldı. En düşük ödeme ise erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler içinse 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde kaydedildi.

Ücret Artışlarının Ardındaki Sebepler ve Gelecek Perspektifi

2024 yılındaki ücret artışları, tarım sektöründeki ekonomik koşullar, işgücü talebi ve enflasyon oranlarındaki yükselmenin etkisiyle şekillendi. Tarım sektöründe çalışan işçilerin yaşam standartlarındaki iyileşmelerin, sektördeki verimlilik ve kaliteyi artırma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Bu ücret artışlarının, özellikle kadın tarım işçilerinin daha iyi koşullarda çalışmasına olanak sağlayarak sektördeki cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya da katkı sağlaması bekleniyor.

Tarımsal işletmelerde işçi ücretlerindeki bu artış, 2024 yılı itibarıyla tarım sektöründeki işgücü piyasasında önemli değişimlere işaret ediyor.