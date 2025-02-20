Yağışlar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak şeklinde, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar:
- Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde hafif kar yağışı, sıcaklık 0°C.
- İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, kuvvetli yağışlar bekleniyor, sıcaklık 3°C.
- İzmir: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C.
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarında yağmur ve sağanak, sıcaklık 13°C.
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 13°C.
- Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 3°C.
- Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 4°C.
- Erzurum: Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışı, sıcaklık -5°C.
- Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, sıcaklık 6°C.