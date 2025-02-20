Yağışlar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak şeklinde, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Kuzeyli yönlerden hafif esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklıklar: