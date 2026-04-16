Vatandaşlar ise “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin fiyatlarında son durum ne?”, “LPG litre fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,70 TL / litre

Motorin: 71,59 TL / litre

LPG: 34,99 TL / litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,56 TL / litre

Motorin: 71,45 TL / litre

LPG: 34,39 TL / litre

Ankara

Benzin: 63,67 TL / litre

Motorin: 72,71 TL / litre

LPG: 34,87 TL / litre

İzmir

Benzin: 63,94 TL / litre

Motorin: 72,99 TL / litre

LPG: 34,79 TL / litre

Akaryakıt fiyatlarının; uluslararası petrol piyasasındaki gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.