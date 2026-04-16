Vatandaşlar ise “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin fiyatlarında son durum ne?”, “LPG litre fiyatı ne kadar?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:

Araç muayenede kanal dönemi bitiyor
İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,70 TL / litre
  • Motorin: 71,59 TL / litre
  • LPG: 34,99 TL / litre

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,56 TL / litre
  • Motorin: 71,45 TL / litre
  • LPG: 34,39 TL / litre

Ankara

  • Benzin: 63,67 TL / litre
  • Motorin: 72,71 TL / litre
  • LPG: 34,87 TL / litre

İzmir

  • Benzin: 63,94 TL / litre
  • Motorin: 72,99 TL / litre
  • LPG: 34,79 TL / litre

Akaryakıt fiyatlarının; uluslararası petrol piyasasındaki gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.