Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenovi ile Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasına toplantının Türk-Kazak kardeşliği ve ülkeler arasındaki ticari ilişkiler arasında hayırlara vesile olması temennisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin sevgi ve iyi dileklerini ileterek başlayan Yılmaz, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler, köklü tarihi bağlardan ve ortak medeniyet hafızasından beslenen çok boyutlu bir kardeşlik zeminine dayanmaktadır. Aramızdaki münasebetlerin gücü yalnızca devletler arası ilişkilerden değil, birbirimize duyduğumuz derin muhabbetten, birbirini tamamlayan iş birliği iradesinden kaynaklanmaktadır. Ata yurdumuzun büyük alimi Ahmet Yesevi'nin bize öğrettiği gibi kardeşliğimizin gereği, birimizin eksiğini diğerinin tamamlaması, birimizin yükünü diğerinin omuzlamasıdır. Bu düsturla bizler de ahde vefa göstererek ve birbirimizin gücüne güç katarak ilişkilerimizi ileriye taşıma gayretindeyiz" dedi.



Toplam mal ve hizmet ihracatında 400 milyar dolarlık hedef

Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik performansına da değinen Yılmaz, "Son yıllarda karşılaştığımız tüm jeopolitik gerilimlere ve çevremizdeki ateş çemberine rağmen Türkiye Cumhuriyeti adeta bir istikrar adası ve güvenli bir liman olarak yoluna devam etmektedir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek milli gelirine, ihracat rakamlarına ulaşmış durumdayız. Ülkemiz ekonomimiz dayanıklılığını birçok durumda ispat etmiştir. 22 çeyrektir Türkiye ekonomisi kesintisiz bir şekilde büyümektedir. Geçen yılda dünya büyümesinin üzerinde yüzde 3.6’lık bir büyüme kaydettik ve ekonomimizin büyüklüğü 1.6 trilyon dolar seviyesine gelmiş oldu. Kişi başına gelirimiz ise 18 bin dolar seviyesinde. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız geçen yıl 273 milyar doları buldu. Bunun yanı sıra hizmet ihracatımız da var, turizm başta olmak üzere. Orada da 122-123 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla toplam mal ve hizmet ihracatımız 390 milyar doları aşmış durumda. Bu yıl inşallah 400 milyar doları da geçmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Savunma sanayi ihracatında dünyanın 11’inci ülkesiyiz"

Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği hamleye de dikkat çeken Yılmaz, "Savunma sanayiinde son yıllarda büyük bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Yaşadığımız dönem, tüm dünya bunun farkına vardı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önceden bu yola çıktı ve geldiğimiz noktada da yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz. Geçen yıl 10,5 milyar dolar savunma sanayi ihracatımız oldu. Savunma sanayi ihracatında dünyanın 11’inci ülkesiyiz. Burada da gelişmelerimiz devam ediyor" dedi.



"Kazakistan’ın geldiği nokta da her türlü takdiri hak ediyor"

Kazakistan’daki reformlara değinen Yılmaz, "Aynı şekilde kardeş Kazakistan’ın da geldiği nokta her türlü takdiri hak ediyor. Sayın Tokayev’in liderliğinde anayasada son dönem yapılan reformlar, değişikliklerle siyasi istikrarını ve kurumsal yapısını güvence altına alan bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Her zaman altını çiziyoruz: siyasi istikrar ve ekonomik istikrar birlikte gidiyorlar. Siyasi istikrarın kurumsal güvenceye kavuşturulduğu ülkeler kalkınmalarını da hızlandırıyorlar. Bu anlamda Sayın Tokayev’in liderliğinde Kazakistan’ın bu reformlarını, dönüşümlerini ve siyasi istikrarını pekiştirmesini takdir ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz kardeş Kazakistan’a" ifadelerini kullandı.



Kazakistan’ın önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Yılmaz, "Geçen yıl 300 milyar doları aşan bir milli geliri oldu. Bu yıl inanıyorum ki çok daha yükselecektir. Dünya büyümesinin aşağı yukarı iki katını yaptı geçen sene Kazakistan. Dünya 3 civarında büyürken Kazakistan yüzde 6,5 büyüdü. İnşallah bu büyüme hızlarıyla Kazakistan dünyada çok daha farklı bir konuma yükselecektir" dedi.



Yılmaz, "Her alanda Kazakistan’la işbirliğimizi geliştireceğiz. Bu sabah da bir eylem planı imzaladık değerli kardeşim Sayın Başbakanla birlikte. 67 maddeden oluşan yeni eylem planımızda bütün bu hususlar, ticaretten yatırıma, enerjiden tarıma, ulaştırmadan eğitime, sağlığa kadar bütün hususları içeren kapsamlı bir eylem planı oldu. Onun da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Hedefimiz cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hacmine orta vadede ulaşmak"

İki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Yılmaz, "Bu yılın ilk 3 ayında da çok olumlu işaretler görüyoruz. Hedefimiz cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hacmine orta vadede ulaşmak, uzun vadede çok daha büyük rakamlara gelmek. Az önce milli gelir rakamlarını söyledim; milli gelirlerimizi topladığımızda bu yıl neredeyse 2 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bunun için de çok daha yüksek bir ticaret hacmi oluşturmamız gerekiyor. Yatırımlar anlamında da iyi bir yere gelmiş durumdayız. 6 milyar dolar civarında Türkiye’den Kazakistan’a yatırım var. 5 bini üzerinde şirketimiz burada yatırım yapmış durumda. Kazakistan’dan Türkiye’ye 2 milyar doların üzerinde yatırım var ve bine yakın Kazak şirket, Türkiye’ye yatırım yapmış durumda. Bunların sayısını, miktarını ve niteliğini daha da artırmamız gerekiyor ki ticaretimizin de altyapısı güçlensin. Bu yatırımlar ne kadar artarsa ticaretimiz de çok daha sağlıklı, güçlü bir zemine kavuşmuş olacaktır diye inanıyorum" dedi.



Türk ve Kazak iş insanlarına karşılıklı yatırım çağrısı

Türk ve Kazak iş insanlarını karşılıklı yatırımlara çağıran Yılmaz, "Türk iş dünyasını Kazakistan’a daha çok yatırım yapmaya, Kazak iş dünyasını da Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hepimizin kazançlı çıkacağına yürekten inanıyoruz. Müteahhitlik alanında da 30 milyar doları bulmuş bir hacmimiz var. Yüzlerce proje gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde bu konuda da yine birlikte çalışmaya, daha fazlasını yapmaya hazırız. Dolayısıyla bu toplantımızın amacı daha fazla yatırımı, daha fazla ticareti teşvik etmek. Bugün de değerli Başbakan ile sohbetlerimizde konuşuyorduk. Devlete düşen, kamuya düşen bir ortam hazırlamak, temel altyapıları sunmak, düzenlemeleri yapmak, teşvikleri vermek. Üretken projeleri yapması gereken ise özel sektör, özel sektör kuruluşları. Özel sektör girişimciliği bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de o kadar dinamik demektir, dayanıklı demektir, çeşitli şartlara da esnek bir şekilde cevap verebilir demektir" dedi.



Yılmaz, "Dünyamızın bugünkü konjonktürüne baktığımız zaman belirsizliklerin hakim olduğu, korumacılık eğilimlerinin yükseldiği, her ülkenin kendi çıkarlarına daha fazla baktığı bir dönemdeyiz. Özellikle böyle dönemlerde girişimcilerle kamunun, özel sektörün bir arada çalışması, daha güçlü bir diyalogla hareket etmesi çok çok kıymetli diye inanıyorum. Kazakistan ve Türkiye olarak inşallah hep birlikte girişimcilerimiz için elverişli şartları oluşturmaya devam edeceğiz. Kazakistan’ın dünyadaki iş yapma endekslerindeki konumunu da hepimiz biliyoruz. Yatırımcılara ne kadar kolaylaştırıcı yaklaştıklarını, ne kadar önemli teşvikler sunduklarını biliyoruz. Ben de dün akşam Türk iş dünyasıyla bir toplantı yaptım. Orada da Kazakistan’ın yatırım ortamını ne kadar takdir ettiklerini bizzat iş dünyamızdan dinleme imkanı buldum. Dolayısıyla bu toplantımızın daha fazla yatırıma, ticarete vesile olmasını diliyoruz. Bugün imzaladığımız 67 maddelik eylem planının tekrar her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.