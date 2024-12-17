Geniş filosuyla Antalya merkezli faaliyet gösteren Zemzem Turizm, personel taşımacılığı ve turizm alanlarında modern ve güvenilir hizmet sunma odaklı stratejisi doğrultusunda, hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak filosunu 150 adet Mercedes-Benz Sprinter ile güçlendiren Zemzem Turizm’in hafif ticari araç filosunun tamamı Mercedes-Benz’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Türkiye Satış Müdürü Serdar Yaprak ve Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin’in katılımıyla Antalya Hastalya Otomotiv’de gerçekleştirilen teslimat töreninde müşterilerine konforlu ve güvenilir hizmet vermek için Mercedes-Benz ile uzun süredir iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Zemzem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yıldırım “Mercedes-Benz’in yüksek teknolojili, güvenlikli ve konforlu araçlarıyla müşterilerimizin bizden beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Bugün teslim aldığımız 150 adet Mercedes-Benz Sprinter ile filomuzu daha da güçlendirdik. Zemzem Turizm olarak yaptığımız yatırımlarla verdiğimiz hizmeti üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. 2002 yılından bu yana Antalya’da faaliyet gösteriyoruz ve bölgedeki turizm sektörüne önemli katkıda bulunduk. Şirketimizin temel ilkeleri arasında yer alan müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Mercedes-Benz ile yaptığımız uzun yıllara dayanan iş ortaklığımızdan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Mercedes-Benz Sprinter’ın Türkiye’de trafiğe çıktığı günden bu yana taşımacılık sektörünün en beğenilen ve tercih edilen araçlarından biri olduğunu belirten Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Türkiye Satış Müdürü Serdar Yaprak “Hafif ticari araç sektöründeki araç sahipleri ve sürücüler, araçlarının düşük işletme maliyetleri ile yüksek yakıt verimliliği sunmalarına ve uzun ömürlü olmalarına öncelik veriyor. Mercedes-Benz olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde araçlarımızı kullanılacakları sektörlere uyarlıyor, özelleştirilebilir araç içi düzenlemeler ve donanımlar sunarak hem müşterilerimizin hem de yolcularının taleplerini karşılıyoruz. 1995 yılından beri modern hafif ticari araç segmentini tanımlayan, müşteri ve endüstriye özgü ihtiyaçlara uyum sağlayarak öne çıkan Sprinter ile ulaşımın konforlu, kaliteli ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Zemzem Turizm ile olan uzun süreli iş birliğimiz de araçlarımızın müşteri memnuniyetini sağlamada ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.